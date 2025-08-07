SHANGHAI, le 8 août 2025 /CNW/ - Dans le contexte de la transition mondiale vers la fabrication intelligente et à faibles émissions de carbone, SANY s'est engagée dans une stratégie de mondialisation, de numérisation et de décarbonisation. En mettant l'accent sur les produits, la fabrication et les opérations intelligents, l'entreprise accélère sa transition d'un fabricant d'équipements traditionnels à un fournisseur de terminaux intelligents basés sur les données.

La flotte autonome de pavage et de compactage de SANY

Pour soutenir cette transition, SANY modernise ses équipements de base grâce à l'automatisation, à la numérisation et aux technologies intelligentes, tout en développant rapidement ses systèmes mondiaux de fabrication intelligente et d'exploitation numérique. L'entreprise a désormais mis en place des instituts de recherche intelligents dans tous ses centres de recherche et développement. Tirant parti de technologies comme l'Internet des véhicules (IoV), l'intelligence artificielle et les mégadonnées, SANY a développé un portefeuille diversifié de produits intelligents couvrant de multiples scénarios d'application.

Déploiement intelligent dans les secteurs clés

Dans des domaines comme l'exploitation minière, les infrastructures urbaines et le développement énergétique, les produits intelligents de SANY sont déjà opérationnels.

En Mongolie intérieure, 40 camions miniers autonomes tout-terrain sont exploités en tout temps dans une grande mine de charbon. À Kunming, des chargeuses sans conducteur fonctionnent sans arrêt dans une centrale à béton; le système de gestion intelligente de flotte de SANY Heavy Truck permet à une équipe de 15 personnes de gérer plus de 200 camions.

Grâce à ces déploiements, SANY intègre les équipements, les flux de travail et les systèmes numériques, ce qui permet aux machines de « réfléchir, décider et collaborer ».

Les engins routiers comme vitrine intelligente

Parmi les innovations intelligentes de SANY, la flotte autonome de pavage et de compactage est devenue un exemple remarquable. Le 16 juillet, SANY a organisé son premier sommet mondial des clients premium dans le domaine des engins routiers à Changsha, où plus de 600 clients venus de près de 40 pays ont pu découvrir sa solution de pavage intelligente en action.

Au cours de la démonstration, un finisseur autonome a posé une route asphaltée de 100 mètres avec une grande précision, suivie sans interruption de deux rouleaux à double tambour et de deux rouleaux pneumatiques. La coordination en temps réel et la qualité ont impressionné tous les clients.

Depuis le lancement de sa flotte d'engins routiers sans conducteur de première génération en 2019, SANY a développé sa troisième génération, désormais équipée de :

Contrôle de précision : Technologie développée par l'entreprise intégrant la perception et le positionnement pour une détection précise des bordures, permettant un écart nul.

Sécurité renforcée : Système de conduite sans pilote, fusion LiDAR et vision pour éviter les obstacles, réduisant de plus de 60 % la main-d'œuvre sur site.

Optimisation intelligente : Ajustement automatique des méthodes de compactage en fonction des conditions du site tout en assurant la planéité de la couche de surface (σ < 0,75 mm).

La flotte autonome a désormais été déployée dans plus de 50 projets en Chine.

À l'avenir, SANY augmentera ses investissements dans la recherche et le développement de technologies intelligentes et de base et répondra efficacement aux exigences du marché, en proposant en permanence des solutions d'équipement de pointe, efficaces et écologiques aux clients du monde entier !

