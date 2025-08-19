BEIJING, 19 août 2025 /CNW/ - Stimulée par les objectifs de transition énergétique et de carboneutralité, l'industrie du stockage d'énergie connaît une croissance rapide. Des projets à grande échelle voient dans le monde entier et relèvent la barre en matière d'équipement de levage. SANY continue d'investir dans l'innovation technologique, en lançant une gamme de chariots gerbeurs à fourche télescopique conçus pour répondre aux demandes des projets de grande capacité.

SANY présente le chariot gerbeur à fourche télescopique de 50 tonnes, un pionnier pour relever les défis de l’industrie.

Le premier chariot gerbeur à fourche télescopique de 65 tonnes de SANY est sorti de la chaîne de montage en mars et est utilisé sur le site d'un client depuis près de six mois. Pour répondre aux différentes conditions de travail, SANY a lancé le premier août le premier chariot gerbeur à fourche télescopique accumulateur d'énergie de 50 tonnes au monde, favorisant des performances robustes, des économies d'énergie exceptionnelles et une endurance durable pour relever les principaux défis dans les opérations de levage de l'industrie.

Grande capacité de levage

Le chariot gerbeur à fourche télescopique de 50 tonnes est conçu spécialement pour les conteneurs accumulateurs d'énergie et peut soulever parfaitement les conteneurs accumulateurs d'énergie ISO de 20 pi à 40 pi.

Il offre une capacité d'empilement allant jusqu'à 6 conteneurs, ce qui améliore grandement la densité d'entreposage dans les espaces limités. D'une capacité de levage maximale de 50 tonnes, il assure le transfert efficace et l'installation d'armoires de stockage d'énergie, assurant une stabilité exceptionnelle lors des déplacements.

Efficacité énergétique exceptionnelle

La machine est dotée d'un régulateur pour pompe électrique de pointe, contrôlant avec précision la puissance du courant au moyen de programmes et d'algorithmes, ce qui réduit fondamentalement les pertes d'énergie. Le système hydraulique à haute pression réduit la perte de pression de 50 %, ce qui réduit davantage la consommation d'énergie.

La récupération d'énergie est une caractéristique clé. L'énergie potentielle de la flèche, du mécanisme de levage et des armoires de stockage d'énergie pendant la descente de la flèche peut être récupérée efficacement avec un taux d'efficacité de récupération globale de plus de 65 %. Cela signifie que pour chaque kilowattheure de consommation lors du levage, il est possible de récupérer 0,4 kWh pendant la descente.

Une endurance fiable et durable

Les projets de stockage d'énergie à grande échelle assortis d'échéanciers serrés imposent des exigences strictes sur le plan de l'endurance de l'équipement. Le chariot gerbeur à fourche télescopique de 50 tonnes consomme aussi peu que 1,8 kWh par déplacement de conteneur. Doté d'un système de batterie remplaçable de 512 kWh qui prend en charge rapidement et permet d'échanger la batterie, il offre plus de 7 h de fonctionnement continu, ce qui réduit considérablement le temps d'arrêt découlant du chargement.

Les premières unités seront livrées aux clients et entreront en service en août 2025. Le lancement des chariots gerbeurs à fourche télescopique accumulateurs d'énergie de 50 tonnes et 65 tonnes marque la réponse ciblée de SANY aux besoins de l'industrie et souligne son engagement envers le développement de l'énergie verte à l'échelle mondiale. Au cours des prochaines années, SANY continuera de renforcer ses activités de recherche et développement pour faire progresser une transition énergétique efficace, à faibles émissions de carbone et durable partout dans le monde.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2753247/SANY_Unveils_the_50_ton_Energy_Storage_Reach_Stacker_as_the_Pioneer_to_Meet_the_Industry_Challenge.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

PERSONNE-RESSOURCE : Jiawei Zhao, [email protected]