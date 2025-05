PÉKIN, 22 mai 2025 /CNW/ - SANY Heavy Industry (SANY) a publié son rapport ESG (Environnement, Social et Gouvernance) 2024 (le « rapport ») qui présente les réalisations exceptionnelles de l'entreprise dans les domaines du développement des énergies propres, de la fabrication écologique et des pratiques de responsabilité sociale.

En 2024, SANY a investi 520 millions de yuans (72,12 millions de dollars américains) dans la protection de l'environnement, s'engageant pleinement à promouvoir un développement de haute qualité de l'industrie grâce à l'innovation verte.

Promouvoir un développement de haute qualité grâce à l’innovation verte (PRNewsfoto/SANY Group)

« À l'avenir, SANY prévoit de continuer à investir dans la recherche et le développement de technologies propres, la modernisation de ses installations de fabrication et l'expansion de ses marchés, afin d'élargir encore sa gamme de produits à énergie propre et ses solutions d'utilisation efficace de l'énergie. Nous poursuivrons nos efforts pour apporter plus de valeur à nos clients et soutenir la transformation verte avec de nouvelles forces productives de qualité », a déclaré M. Xiang Wenbo, président de SANY Heavy Industry.

Promouvoir les produits à énergie propre et la fabrication écologique

En 2024, SANY a mis en œuvre un large éventail de projets d'économie d'énergie et de réduction de la consommation. Les pratiques de réduction des émissions de carbone tout au long du processus et les efforts de réduction des émissions ont été considérables :

SANY a économisé un total cumulé de 0,32 milliard de yuans (44,38 millions de dollars) en coûts énergétiques.

SANY a installé des équipements de production d'énergie photovoltaïque dans 21 filiales, et la consommation d'énergie propre s'est élevée à 76,072 millions de kWh, soit 13,8 % de la consommation totale d'énergie.

La densité des émissions de COV est de 14,47 tonnes/million de yuans de chiffre d'affaires en 2024, soit une baisse de 17,9 % par rapport à l'année de référence (2021).

Des contrôles stricts des émissions de COD et d'azote ammoniacal grâce à l'optimisation du processus de traitement des eaux usées et à la surveillance en ligne ont permis de réduire l'intensité des émissions de COD dans les eaux usées à 0,34 tonne/million de yuans de chiffre d'affaires, soit une baisse de 84,5 % par rapport à 2021.

SANY prévoit de continuer à renforcer la R&D en matière de technologies propres et la modernisation de ses installations de production à l'avenir, dans le but de mettre en œuvre des solutions plus efficaces en matière d'utilisation de l'énergie.

Priorité à la santé et à la sécurité, accent mis sur le développement du personnel et le bien-être social

SANY s'engage à soutenir tous ses employés de manière égale. En 2024, 89 % des employés du groupe à l'étranger ont été recrutés localement, et les femmes représentaient 12 % des cadres dirigeants. Le plan d'actionnariat salarié de 550 millions de yuans (76,23 millions de dollars) lancé en 2024 a bénéficié à 6 241 personnes, et tout au long de l'année, SANY a organisé 485 sessions de formation auxquelles ont participé 93 % des employés.

En 2024, SANY a organisé des formations sur la sécurité des équipements spéciaux et la prévention des incendies, avec un total cumulé de 176 441 participants aux formations en matière de santé et de sécurité. Son taux d'accidents du travail annuel était de 1,78 % et le nombre d'accidents du travail liés à des maladies professionnelles était nul.

En outre, SANY investit activement dans le bien-être social. Elle a fait don d'environ 18,16 millions de yuans (2,52 millions de dollars) à des fonds sociaux d'aide publique, avec un investissement cumulé dépassant 340 millions de yuans (47,16 millions de dollars). Elle a mené 143 activités d'aide publique dans les domaines de l'éducation, des secours en cas de catastrophe et de la revitalisation rurale.

Une stratégie ESG garantie par l'intelligence numérique

En 2024, SANY a optimisé sa structure de gouvernance ESG au niveau du conseil d'administration et a tenu quatre assemblées générales et sept réunions du conseil d'administration avec un taux de participation de 100 %.

Elle a mis en place une plateforme intelligente de supervision et de contrôle qui a publié 4 568 lots de données d'alerte précoce et effectué 3 754 vérifications afin de mettre en place un contrôle numérique et intelligent tout au long du processus.

« Nous avons accéléré notre déploiement mondial en 2024 et tiré parti des technologies numériques pour promouvoir la fabrication et la transformation intelligentes, rechercher et développer activement de nouveaux équipements énergétiques et des produits à faible émission de carbone afin de soutenir le développement durable mondial, a ajouté M. Xiang Wenbo. À l'avenir, nous souhaitons être à la pointe du développement de nouvelles technologies productives, notamment les technologies vertes et intelligentes, et contribuer à la réalisation des objectifs "double carbone" de la Chine et des actions mondiales en faveur du climat. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2693008/20250521161603.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

PERSONNE-RESSOURCE : Jiawei Zhao, [email protected]