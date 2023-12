CHANGSHA, Chine, 20 décembre 2023 /CNW/ - SANY Hydrogen, la filiale hydrogène du fabricant mondial de premier plan de machines lourdes SANY Heavy Industry (« SANY », SSE : 600031), a annoncé le lancement du plus grand électrolyseur à hydrogène au monde. Le nouvel électrolyseur carré de la série S peut produire 3 000 m3 d'hydrogène par heure au moyen d'électricité renouvelable. Cette étape importante accélère l'adoption de technologies d'énergie propre par les industries et marque un progrès dans les efforts de SANY pour alimenter le virage vers des solutions plus écologiques.

L’électrolyseur carré normalisé de 3 000 m3 de la série S (PRNewsfoto/SANY Group) La plateforme d’essai d’électrolyseurs développée par SANY Hydrogen (PRNewsfoto/SANY Group)

Une stratégie d'élimination progressive des combustibles fossiles a été adoptée lors de la plus récente COP28, ce qui représente une approche concrète et importante de la lutte contre les changements climatiques. Cependant, la méthode de production d'hydrogène de catégorie GW utilisant de l'énergie renouvelable fait face à trois défis importants, soit des coûts de production élevés, des exigences accrues en matière d'entretien et un rendement inégal.

L'électrolyseur carré normalisé de 3 000 m3 de la série S de SANY a établi une nouvelle référence dans l'industrie, grâce à des coûts associés aux systèmes considérablement plus bas et à un taux accru d'utilisation de l'électricité verte, en tant que solution pratique pour les applications à grande échelle. Elle affiche une densité de courant de 10 000 A/m2, ce qui garantit une grande efficacité de production, améliore le taux d'utilisation de l'électricité verte de 10 % et réduit les coûts d'entretien de 30 %.

Ouvrir une nouvelle voie de développement de l'énergie associée à l'hydrogène

La plus récente offre de catégorie GW de SANY Hydrogen tire parti des forces fondamentales de la série S, qui comprend une empreinte compacte, une construction modulaire, une densité de courant accrue et un fonctionnement sous pression, entre autres, pour établir une nouvelle trajectoire pour la production de masse et l'utilisation d'hydrogène vert.

Les percées de l'entreprise et ses réalisations en matière de coopération avec l'industrie comprennent la mise en place d'une chaîne de production d'électrolyseurs alcalins d'une capacité annuelle de 1,5 GW. Elle a également pris l'initiative de s'attaquer aux technologies de base comme le soudage automatique à l'arc sous argon et les conduites sous pression préfabriquées. l'assemblage d'électrolyseur de haute précision, ainsi que la production de masse de systèmes d'électrolyseurs alcalins normalisés de 500 à 2 000 m3 et de 4 000 systèmes normalisés de séparation et de purification tout-en-un de 4 000 m3.

SANY Hydrogen a mis en service sa plateforme d'essai d'électrolyseurs de 20 MW, établissant ainsi une base solide pour son développement de produits et son itération rapide.

« Le lancement de la nouvelle solution et de l'électrolyseur de grande capacité de catégorie GW marque l'ouverture d'un nouveau chapitre du développement de la technologie de l'hydrogène de SANY. En s'engageant fermement en faveur d'une stratégie de mondialisation, de transformation intelligente, axée sur le numérique et à faible émission de carbone, SANY Group se concentre sur la mise en œuvre de nouvelles solutions pour différents scénarios de production d'hydrogène, de l'énergie éolienne à l'énergie verte, et a réussi à surmonter les défis techniques de l'électrolyseur à grande échelle et a franchi une étape importante dans l'industrialisation des équipements d'énergie associée à l'hydrogène », a déclaré Xiang Wenbo, président tournant de SANY.

À l'avenir, SANY Hydrogen continuera de stimuler les investissements en recherche et développement et de favoriser la transition mondiale vers l'énergie verte, en contribuant davantage à la vulgarisation et à l'application de l'énergie propre.

SANY s'est fixé l'objectif ambitieux de devenir le plus grand fournisseur de solutions d'hydrogène intégrées de la Chine d'ici cinq ans et de mener la transformation de l'industrie mondiale. Elle met en place une chaîne complète de l'industrie de l'hydrogène couvrant la production, le stockage, le transport et le ravitaillement écologiques. SANY Hydrogen met l'accent sur l'amélioration de l'innovation technologique de base et la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement fermée dans l'ensemble de l'écosystème industriel afin de soutenir le double objectif de la Chine en matière d'émissions de carbone pour 2030-2060.

