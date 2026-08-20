SANY livre ses premiers camions miniers autonomes en Amérique du Sud

Le premier déploiement en Amérique latine combine des camions électriques autonomes avec des services intelligents de répartition et couvrant l'ensemble du cycle de vie

CHANGSHA, Chine, 20 août 2026 /CNW/ -- Le groupe SANY a expédié le 12 août son premier lot de camions miniers autonomes entièrement électriques SKT110Ei en Amérique du Sud, le premier projet de camions miniers autonomes de l'entreprise dans la région. Le projet comprend une flotte de camions autonomes, un système de répartition intelligent et des services d'exploitation et de maintenance sur l'ensemble du cycle de vie. Il s'agit également du premier déploiement par SANY de sa solution minière autonome en Amérique latine, étendant ainsi les capacités d'exploitation minière autonome de l'entreprise sur un nouveau marché international.

Une flotte de camions miniers autonomes a quitté le parc industriel d'équipements lourds SANY à Shenyang

À l'heure actuelle, l'industrie minière mondiale doit composer avec des conditions d'exploitation complexes, des risques pour la sécurité du transport, des pénuries d'opérateurs qualifiés et une hausse des coûts de main-d'œuvre. La solution de conduite autonome intégrée de SANY est conçue pour relever ces défis en améliorant la sécurité, en réduisant les coûts d'exploitation et en augmentant l'efficacité. Adaptée aux activités du client en Amérique du Sud, la solution intègre des camions autonomes, des infrastructures routières et un système d'ordonnancement basé sur le cloud, associés à des services d'exploitation et de maintenance localisés.

Les camions miniers autonomes entièrement électriques SKT110Ei sont conçus pour offrir une fiabilité et une disponibilité élevées avec une faible consommation d'énergie. Équipés du système de conduite autonome entièrement développé en interne par SANY, les camions sont conçus pour réduire les coûts d'exploitation et améliorer la productivité, tout en diminuant le recours aux interventions humaines.

Lors du récent SANY Group Mining Summit 2026, l'entreprise a également dévoilé son premier camion minier entièrement électrique sans cabine. Équipé d'un système de charge à deux pistolets refroidi par liquide, le camion permet une recharge ultra rapide tout en conservant l'autonomie requise pour les opérations sur les sites miniers. Il offre trois modes de fonctionnement -- prise de contrôle sur place, prise de contrôle à distance et conduite entièrement autonome -- pour répondre à un large éventail d'exigences d'exploitation.

SANY Intelligent Mining, filiale de SANY International, l'une des trois sociétés cotées du groupe SANY, spécialisée dans les technologies minières intelligentes, développe des systèmes allant des châssis à conduite par fil et de la perception multi-capteurs à la prise de décision basée sur l'IA et la répartition basée sur le cloud. En juillet 2026, l'entreprise avait déployé plus de 300 camions miniers autonomes qui avaient parcouru plus de 13 millions de kilomètres en toute sécurité et transporté plus de 41 millions de mètres cubes de terre et de roche dans une gamme de conditions d'exploitation exigeantes.

SANY continuera d'investir dans les technologies d'exploitation minière autonome et de collaborer avec des partenaires miniers du monde entier pour améliorer l'intelligence, la sécurité, l'efficacité et la durabilité des activités minières.

SOURCE SANY Group

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