Le rapport présente les progrès réalisés en matière d'électrification des produits, de gestion environnementale et de gouvernance ESG

HONG KONG, le 14 mai 2026 /CNW/ - SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) a récemment publié son rapport sur la durabilité 2025, qui décrit les progrès réalisés en matière d'ESG, d'innovation, de transition à faibles émissions de carbone, de développement des talents et de responsabilité sociale. En 2025, l'entreprise a investi environ 724 millions USD en R&D et 39 millions USD en initiatives environnementales, tandis que des projets écoénergétiques ont généré des économies de dix millions USD. L'entreprise a également enregistré des gains mesurables pour un vaste ensemble de mesures ESG.

Faits saillants du rapport de durabilité 2025 de SANY (PRNewsfoto/SANY Group)

Sur le plan de l'innovation, les dépenses de R&D représentaient 5,79 % des principaux revenus d'entreprise de SANY en 2025, soutenues par la croissance continue de l'empreinte mondiale de la recherche et du portefeuille de propriété intellectuelle de l'entreprise. SANY a continué d'accélérer l'électrification de son portefeuille de produits en réponse à la demande croissante associée à la transition à faibles émissions de carbone. Les ventes de nouveaux produits énergétiques ont atteint 1,21 milliard USD. L'entreprise a également développé un portefeuille de machines de construction intelligentes couvrant les excavatrices, les camions mélangeurs, les rouleaux, les paveuses et les grues. Doté de la télécommande 5G, de l'opération sans pilote et des technologies de conduite autonome, l'équipement intelligent de SANY a été déployé dans l'exploitation minière intelligente, la construction et d'autres applications, soutenant des opérations de plus en plus autonomes et intelligentes.

Dans le cadre d'opérations à faibles émissions de carbone et respectueuses de l'environnement, SANY a mis en place des systèmes de gestion environnementale, énergétique et écologique à l'échelle du groupe, avec 12 filiales, représentant 54,5 % du total, ayant obtenu la certification ISO 14001. Toutes les filiales ont obtenu les permis de rejet de polluants requis, tandis que les niveaux d'eaux usées, de gaz d'échappement et de bruit des installations respectaient les normes applicables. De plus, 22 filiales génèrent maintenant de l'énergie connectée au réseau, la consommation d'énergie propre atteignant 77,37 millions de kilowattheures et représentant 14,7 % de la consommation totale d'énergie de l'entreprise.

En matière de développement des talents et de responsabilité sociale, SANY a continué de développer des systèmes de soutien aux employés et de perfectionnement professionnel tout au long du cycle de vie des employés. Les femmes représentaient 14,3 % des postes de haute direction. En 2025, l'entreprise a accordé des primes aux employés totalisant 73,2 millions USD et a versé 46,5 millions USD en primes à moyen et à long terme accordées au cours des années précédentes. Elle a également offert 4 841 séances de formation professionnelle, avec une participation de 94,6 % des employés, tout en maintenant un taux de blessures de 1,33 pour mille employés. L'entreprise a organisé 129 initiatives communautaires et caritatives au cours de l'année et a fait don de plus de 3,13 millions USD à des causes sociales et philanthropiques, ce qui porte les dons cumulés à plus de 50,4 millions USD.

SANY a déclaré continuer d'intégrer les principes ESG à la planification stratégique, à la prise de décisions opérationnelles et aux activités quotidiennes afin de soutenir la création de valeur à long terme pour les actionnaires et la société.

Le rapport complet est disponible à l'adresse suivante https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0429/2026042906156.pdf

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2980217/20260513091436_1820_537.jpg

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SOURCE SANY Group

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