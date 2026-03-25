SHANGHAI, 25 mars 2026 /CNW/ -- SANY a récemment organisé un événement de lancement de produit sur le thème « Usher New Chapter with Intelligent-Electric Innovation » (Écrire un nouveau chapitre grâce à l'innovation électrique intelligente) en Chine, où elle a présenté le premier camion-pompe hybride intelligent au monde, ainsi que plusieurs autres nouveaux modèles électriques intelligents. L'événement a attiré près de 600 clients du secteur, professionnels et représentants des médias, avec une audience en ligne dépassant le million de personnes.

Le camion-pompe hybride intelligent de SANY relève les défis liés à la portée

« Grâce à des investissements continus en R&D, nous commercialisons une nouvelle génération de produits, y compris le camion-pompe hybride intelligent, le camion-malaxeur électrique et le camion-pompe de 33 mètres, tous conçus pour répondre aux préoccupations des clients concernant les coûts énergétiques et l'autonomie opérationnelle », a déclaré Yuan Yue, Président du secteur d'activité Concrete & Road Machinery.

Premier camion-pompe hybride intelligent au monde pour relever les défis en matière d'autonomie

Le nouveau camion-pompe hybride intelligent associe un groupe motopropulseur intelligent à un système hybride à autonomie prolongée, conçu pour surmonter les défis de longue date auxquels sont confrontés les engins de chantier électriques.

- Autonomie étendue : les essais montrent que le véhicule atteint une autonomie maximale de 1 400,5 kilomètres avec une capacité de pompage continue de plus de 650 mètres cubes. Le record a été battu, avec 84 jours consécutifs d'exploitation ininterrompue, un volume de pompage cumulé de plus de 120 000 mètres cubes et un pompage à haute pression soutenu de 20 MPa, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de durabilité dans les machines de construction.

- Rentabilité : dans des conditions d'exploitation classiques de 50 à 100 mètres cubes par jour, les coûts d'exploitation sont réduits de 50 à 75 %. Pour les opérations de 100 à 200 mètres cubes par jour en moyenne, les coûts sont réduits de 30 à 50 %.

Amélioration de l'efficacité énergétique et de la sécurité pour les chantiers exigus

L'événement a également présenté le camion-malaxeur électrique 2026 avec sa faible consommation d'énergie et sa sécurité accrue.

Le système de freinage intelligent EBI atteint un taux de récupération d'énergie pouvant atteindre 30 %. Équipé de l'ensemble « Safety First » (La sécurité d'abord) le plus complet du secteur, le camion comprend une détection d'isolation à un seul bouton qui procède au diagnostic d'anomalie en seulement trois minutes. Parmi les autres fonctions de sécurité intelligentes, mentionnons l'avertisseur de sortie involontaire de voie, le système de freinage d'urgence AEB et le freinage d'urgence en virage à droite REB, qui, ensemble, contribuent à réduire le taux d'accidents de 15 % à 20 %.

Deux autres modèles compacts (le camion-malaxeur électrique 206 et le camion-pompe de 33 mètres) ont également été présentés, ciblant les chantiers exigus et les applications de construction rurale.

Qu'il s'agisse du développement de technologies de base ou de sa transition vers des solutions électriques intelligentes, SANY continue d'harmoniser ses efforts avec les initiatives mondiales à faibles émissions de carbone. Tirant parti de ses capacités d'innovation, le Groupe intègre davantage les technologies intelligentes et électriques pour faire évoluer les solutions de pompage.

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

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