PÉKIN, le 19 mars 2026 /CNW/ -- Au cours de la Semaine des réseaux et des partenariats humanitaires (HNPW) de 2026, la Fondation SANY et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies ont signé un protocole d'entente officialisant un cadre de coopération couvrant la préparation aux catastrophes, l'intervention d'urgence et le rétablissement rapide pour les personnes en crise dans le monde entier. L'accord a été signé par Edem Wosornu, directeur de la Division de la réponse aux crises à l'OCHA, et le Dr Olivier Huang, président de SANY France. Il fait de la Fondation SANY la première fondation d'entreprise chinoise à officialiser un accord de partenariat avec OCHA.

Shen Danxi, secrétaire général de la Fondation SANY (PRNewsfoto/SANY Group)

Au cours de la HNPW 2026, la Fondation SANY a également été invitée à participer à deux séances organisées par l'initiative Connecting Business (CBI), axées sur les mécanismes d'engagement du secteur privé dans l'action humanitaire.

Le 10 mars, la Fondation SANY s'est jointe au CBI Welcome Breakfast en tant que partenaire thématique aux côtés d'organisations comme Visa, Microsoft et UPS, et a dirigé une séance de discussion sur le rétablissement et la reconstruction précoces. Danxi Shen, secrétaire général de la Fondation SANY, a fait part de ses réflexions sur les expériences d'intervention de SANY lors de tremblements de terre en Turquie et au Myanmar, ainsi que sur les opérations de secours aux inondations en Indonésie et aux États-Unis, soulignant le rôle des machines de construction dans la recherche et le sauvetage, le déblaiement des débris, l'ouverture des routes et le rétablissement de l'accès aux communautés touchées.

Le 11 mars, CBI a organisé une table ronde sur le rôle de la philanthropie des entreprises dans l'action humanitaire mondiale, réunissant des représentants de fondations, d'entreprises et d'organisations non gouvernementales. La Fondation SANY a partagé sa réponse aux inondations de 2025 à Sumatra, où elle a collaboré avec l'Agence indonésienne de gestion des crises (BNPB) et KADIN pour déployer 13 unités de matériel lourd pendant plus de deux semaines, aidant à rouvrir de multiples voies d'accès d'urgence. Danxi a souligné que les équipements, les réseaux et les ressources du secteur privé en font une force essentielle dans la réponse à la crise mondiale lorsqu'ils sont mobilisés grâce à la collaboration.

À la suite de la discussion, la Fondation SANY et l'OCHA ont tenu la cérémonie de signature du protocole d'entente, s'engageant à intégrer l'expertise industrielle, l'innovation technologique et le réseau mondial de SANY dans la réponse humanitaire internationale. Kareem Elbayar, coordinateur du programme CBI, a souligné que les gouvernements, les entreprises et la société civile doivent travailler ensemble pour faire face aux catastrophes mondiales et protéger efficacement les communautés.

L'accord représente une étape clé dans l'effort plus large de SANY pour soutenir la Global Machinery Relief Alliance, en mettant en commun l'équipement, la technologie et les réseaux mondiaux pour soutenir une réponse humanitaire coordonnée, dans la poursuite d'un monde où aucune communauté ne fait face à la seule catastrophe, démontrant la détermination de SANY à tirer parti de l'innovation et de l'expertise industrielle pour le bien commun.

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SOURCE SANY Group

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