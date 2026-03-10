LAS VEGAS, le 10 mars 2026 /CNW/ - Lors du CONEXPO-CON/AGG 2026, SANY America et la fondation SANY ont annoncé conjointement le lancement du SANY America Community Disaster Response Fund, une nouvelle initiative visant à accélérer l'intervention en cas de catastrophe et la reprise après sinistre partout aux États-Unis grâce au déploiement rapide d'équipements de construction.

Le fonds fournira un soutien financier et technique au réseau national de concessionnaires de SANY America, ce qui permettra de mobiliser rapidement l'équipement sur les sites sinistrés en cas d'urgence.

SANY annonce le lancement du SANY America Community Disaster Response Fund au CONEXPO 2026

Des leçons sur le terrain à l'action systémique : Le catalyseur du Texas

L'initiative a été inspirée par la réponse de SANY America aux inondations de juillet 2025 au Texas, où des excavatrices ont été déployées pour enlever les arbres tombés, dégager les débris des inondations et rouvrir les voies d'accès des services d'urgence.

« Le Texas nous a appris que la vitesse sauve les communautés », a déclaré David E. Nicoll, président-directeur général de SANY America. « Chaque heure compte quand les routes sont bloquées et que les maisons sont inondées. Ce fonds permet à nos concessionnaires de déplacer l'équipement au moment où ils en ont besoin, et non lorsque la paperasse est réglée. »

Élargir l'horizon : De la réponse locale à l'alliance mondiale

L'événement de lancement de CONEXPO 2026 a servi de plateforme pour relier cette action locale à une stratégie globale plus large. Danxi Shen, secrétaire général de la fondation SANY, a présenté la feuille de route de la Global Machinery Relief Alliance, un mécanisme international proposé visant à coordonner les ressources en équipement de construction au-delà des frontières pour l'intervention en cas de catastrophe.

« Le fonds américain représente une étape importante vers la construction d'un réseau mondial d'intervention en cas de catastrophe », a déclaré M. Danxi. « Notre objectif est de veiller à ce que la capacité industrielle puisse être mobilisée rapidement pour protéger les communautés et les moyens de subsistance lorsque des catastrophes frappent. »

Lihua Tang, membre du conseil d'administration du groupe SANY et administrateur de la fondation SANY, a noté que la plateforme Internet industrielle de SANY connecte des millions de machines de construction dans le monde entier, créant un écosystème puissant capable de soutenir les interventions en cas de catastrophe et d'autres scénarios critiques.

Cette initiative reflète la convergence stratégique de la force industrielle et de la responsabilité sociale. En combinant des plateformes axées sur l'IA, un réseau mondial de concessionnaires, une expertise en équipement spécialisé et un soutien financier rapide, SANY redéfinit le rôle du secteur privé dans la réponse à la crise. Elle démontre que la capacité industrielle et l'engagement humanitaire peuvent fonctionner comme une seule force, transformant la puissance de la construction en une source d'espoir et de rétablissement. Cela reflète l'engagement de SANY à utiliser les capacités industrielles non seulement pour construire des infrastructures, mais aussi pour soutenir les communautés lorsque cela compte le plus.

SOURCE SANY Group

PERSONNE-RESSOURCE : Jiawei Zhao, [email protected]