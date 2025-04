MUNICH, 24 avril 2025 /CNW/ - Le 34e salon bauma, le principal salon commercial mondial des machines de construction, s'est récemment conclu avec succès à Munich, en Allemagne. Sous le thème « The World of Efficiency - Your Partner to Create the Best », SANY Group et Putzmeister ont présenté une vitrine spectaculaire d'innovation et de technologie au kiosque de 5 256 m3, attirant l'attention de tous. Le jour de l'ouverture, SANY a récolté plus de 200 clients ciblés, obtenant des commandes prévues de près de 3 milliards de yuans (environ 360,3 millions d'euros).

SANY au salon bauma 2025 – Un monde d’efficacité

Cette année, SANY a présenté 35 produits phares, dont des excavatrices, des chariots télescopiques, des chargeuses à pneus, des grues, des chariots élévateurs à fourche et des machines de construction routière. Parmi ceux-ci, 31 sont certifiés CE, 15 ont fait leur entrée sur le marché mondial et 11 sont électriques, ce qui souligne l'accent que met SANY sur le développement durable et l'innovation.

Une gamme de produits de pointe et des lancements mondiaux

SCC2000A-EV : La plus grande grue à flèche en treillis télescopique entièrement électrique de SANY, équipée d'une batterie CATL haute capacité de 42 kW pour une durée de fonctionnement maximale de 9 h. Le moteur Danfoss de 234 kW procure une puissance importante pour les tâches exigeantes. Avec une capacité de levage de 200 t, elle est dotée d'une flèche principale de 86 m, d'une flèche fixe de 30 m et d'une flèche relevable de 63 m. Elle est conforme à la certification CE et aux réglementations européennes en matière de transport.

STR50E : Le premier rouleau électrique de 5 t de l'industrie, équipé d'une batterie de 60 kWh, permet plus de 7 h de fonctionnement continu avec une capacité de charge rapide en seulement 60 minutes au moyen de batteries à chargement rapide pour véhicules électriques. Alimentée par un système de batterie CATL avec gestion thermique refroidie par liquide, elle fonctionne de façon fiable de -20 °C à 50 °C, avec plus de 2 000 h de travail testées et plus de 2 000 cycles de charge, ce qui équivaut à 30 ans de durée de vie.

SY215E : L'excavatrice électrique phare, alimentée par une batterie CATL de 422 kW et un moteur haute puissance de 150 kW, assure de 6 à 8 h de fonctionnement continu dans des conditions de travail européennes. Équipée d'une station d'accueil à double chargement CCS2 (100 % en 1,5 h) et de caméras d'IA à 360 degrés pour la détection de zones où il y a des humains, elle améliore à la fois la sécurité et l'efficacité.

STH625E : Le premier chariot télescopique compact de SANY conçu pour l'Europe, et pensé pour les espaces restreints. D'une largeur de 1,85 m et d'une hauteur de 1,92 m, il combine une conception compacte et une grande puissance. Une batterie de 34 kWh permet 8 h de fonctionnement à une vitesse de déplacement de 20 km/h.

L'intelligence numérique occupe le devant de la scène

L'espace d'exposition sur l'intelligence numérique de SANY a également attiré des foules de visiteurs, et la plateforme MySANY et le système d'excavation intelligent Mechlink ont suscité beaucoup d'intérêt et de demandes de renseignements.

Développé par Yaowu Technology et le Large Excavator R&D Institute de SANY Heavy Machinery, le système d'excavation intelligent Mechlink est conçu pour les excavatrices de grande taille dans des scénarios difficiles et dangereux. Grâce à la 5G à très faible latence, il favorise une excavation intelligente de niveau L2 en un seul clic, assurant ainsi la sécurité, l'efficacité et l'intelligence avancée.

Un autre moment fort de l'événement a été une démonstration en direct du contrôle à distance de l'excavatrice de Munich, en Allemagne, à Huzhou, en Chine, sur une distance de plus de 8 500 km, qui a attiré plus de 200 participants et a été bien accueillie.

L'aventure européenne de SANY a commencé en 2009 avec son entrée à Bedburg, en Allemagne. Depuis, elle a bâti un écosystème robuste en Europe, y compris dans les domaines de la recherche et du développement, de la fabrication, du marketing et du service après-vente. Appuyée par 150 concessionnaires, 120 experts commerciaux, 70 véhicules de service et un stock de pièces de rechange d'une valeur de 20 millions d'euros, SANY dépasse constamment les attentes des clients et répond aux exigences du marché pour des produits propres, écologiques et durables.

