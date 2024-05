SHANGHAI, 14 mai 2024 /CNW/ - Le fabricant de machines de construction SANY Heavy Industry (SANY) de premier plan a officiellement publié son rapport annuel sur le développement durable, qui décrit en détail les initiatives et les réalisations de SANY pour faire progresser une décarbonisation complète alors que le monde fait face à de graves défis climatiques, la promotion du développement de talents verts axés sur la diversité, et un engagement et un investissement solides dans le bien-être social pour renforcer les valeurs communes.

L’empreinte de développement durable de SANY Heavy Industry (PRNewsfoto/SANY Group)

« Le rapport annuel sur le développement durable de SANY est une vitrine des progrès et des réalisations de l'entreprise en matière de décarbonisation et de notre engagement envers la protection de l'environnement et le développement durable. SANY répond aux défis climatiques mondiaux en vue d'atteindre le double objectif en matière d'émissions de carbone par des mesures concrètes. Nous espérons ancrer la transformation et la croissance de l'industrie et contribuer de façon importante à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'avancement du développement de l'énergie propre », a déclaré Xiang Wenbo, président de SANY Heavy Industry.

Durabilité : un investissement continu dans les énergies renouvelables avec une gestion renforcée des émissions

Avec des mesures vigoureuses pour promouvoir la production d'énergie photovoltaïque et d'hydrogène, SANY a accéléré son utilisation de l'énergie propre, y compris l'énergie solaire et l'hydrogène. À la fin de 2023, 21 des filiales de SANY utilisaient de l'équipement de production d'énergie photovoltaïque, avec une consommation totale d'énergie propre de 44 815,9 kWh, soit une proportion de 6,55 %.

En 2023, la concentration des émissions de COV de SANY était de 0,00136 tonne par million d'unités, soit une diminution de 23 % par rapport à l'année de référence et un objectif atteint; la densité des rejets d'eaux usées à 5,42 tonnes par million d'unités représentait une diminution de 38 % par rapport à l'année de référence.

Entre-temps, SANY a effectué des entretiens gratuits pour prolonger la durée de vie de l'équipement d'arrêt à l'échelle mondiale afin de recycler l'équipement désuet, tout en explorant des façons de recycler les emballages et de moderniser les boîtes en carton et en bois. En 2023, elle a permis d'économiser 2,2 millions de yuans (303 820 dollars américains) en matériaux d'emballage et de réduire considérablement les déchets solides.

Virage vert : des usines vertes et une chaîne d'approvisionnement verte

SANY intègre des initiatives d'économie d'énergie dans tous les maillons de la production et de l'exploitation. En 2023, sa consommation d'énergie par 10 000 yuans de valeur de production dans les zones de production était de 39,53 yuans (5,46 dollars américains), soit une baisse de 10,7 % par rapport à l'année précédente, et les programmes de conservation et de réduction de la consommation d'énergie ont permis d'économiser 11,89 millions de yuans (1,64 million de dollars américains) de coûts énergétiques.

En 2023, SANY a conçu et construit sa première usine phare à l'étranger en Indonésie, réalisant une production entièrement en réseau et sans opérateur. SANY exploite maintenant 33 usines phares, qui ont réduit en moyenne les coûts de main-d'œuvre de 46,33 %. Grâce à ces réalisations, SANY a été reconnue par Forbes Chine comme l'une des 50 meilleures entreprises multinationales de Chine. Depuis 2021, SANY applique activement des technologies de pointe comme l'Internet industriel, la robotique et l'IA dans divers scénarios de production. En 2023, SANY Automobile a été reconnue par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information de la République populaire de Chine comme une entreprise de gestion de la chaîne d'approvisionnement verte.

Un développement de talents axé sur l'innovation et tourné vers le développement durable et le bien-être social

En 2023, SANY a organisé 394 séances de formation auxquelles ont participé 23 993 personnes. Environ 93 % des employés de SANY ont participé à diverses formations, avec une durée moyenne de formation de 121,4 heures. Les dépenses totales de SANY en matière de formation ont atteint 56 millions de yuans (7,73 millions de dollars américains).

SANY accorde une priorité absolue à la sécurité, à la santé et au bien-être de ses employés et a été nommé le meilleur employeur de Chine pendant trois années consécutives. Le Hunan SANY Polytechnic College a formé avec succès 450 talents techniques pour des postes à l'étranger en date de décembre 2023 grâce au cours d'orientation du siège social pour une gestion à l'étranger.

SANY a également investi 27,872 millions de yuans (3,98 millions de dollars américains) dans divers programmes de bien-être public et social. La plateforme SANY Public Welfare compte maintenant 17 002 bénévoles inscrits, et SANY compte maintenant 51 équipes de bénévoles auxquelles ont participé 714 personnes, avec une durée cumulative de 2 266,2 heures de bénévolat.

SANY continue de renforcer et d'élargir son équipe en tirant parti d'un large éventail de personnes talentueuses de divers milieux. À la fin de 2023, l'entreprise comptait 25 930 employés à temps plein, avec un taux record de 10 % de femmes au sein de la direction.

