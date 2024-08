SHANGHAI, le 15 août 2024 /CNW/ - Il y a un an, les Nations Unies (ONU) ont publié leur Rapport 2023 sur le financement du développement durable : Financer les transformations durables, soulignant le rôle central de la transformation industrielle verte dans l'atteinte des objectifs en matière de climat et de durabilité. Depuis, SANY Heavy Industry, un leader dans le secteur des machines de construction, a tracé sans relâche de nouvelles frontières technologiques dans le cadre de la tendance mondiale vers le développement durable et l'intelligence, dévoilant une gamme de produits révolutionnaires. La solide base technologique et la présence sur le marché de l'entreprise ont permis à ces innovations de capter l'attention sur le marché mondial des machines de construction cette année, agissant comme un catalyseur majeur pour la transition verte et les progrès technologiques de l'industrie.

SANY innove dans le domaine des machines de construction à l’échelle mondiale

En s'engageant dans une trajectoire d'expansion mondiale, d'intelligence numérique et de stratégies à faibles émissions de carbone, SANY devient le fer de lance du secteur des machines de construction vers une durabilité accrue. Voici une présentation des produits phares annuels de SANY :

Série de grandes excavatrices SY870E et SY1650E

La SY870E est dotée d'un système d'entraînement électrique à haute tension de 6 000 V couplé à un moteur électrique de 370 kW, offrant ainsi des économies de plus de 30 % sur les dépenses d'exploitation par rapport aux modèles traditionnels alimentés au diesel.

La SY1650E est saluée pour ses technologies d'électrification et technologies de pointe. L'excavatrice a réalisé des percées dans 18 technologies de base, comblant l'écart en matière de technologie haute tension de 6 kV pour les grandes excavatrices et réduisant considérablement les coûts d'exploitation totaux. Son succès avant lancement, marqué par de multiples commandes, reflète le potentiel et la reconnaissance de l'industrie au sein du secteur minier.

Pompe à béton montée sur camion 710S

La pompe de prochaine génération montée sur camion présente la plus longue flèche de l'industrie, associée à des exigences d'empreinte minimale et à une conception flexible de la flèche, y compris une capacité de pose complète à 360 degrés. Sa construction supérieure offre une solution écologique, écoénergétique, stable et fiable aux clients, favorisant ainsi les progrès technologiques dans l'ensemble de l'industrie.

Grue sur camion STC2400C8-8

Reconnu comme la plus grande grue sur camion de 240 tonnes au monde, ce modèle est réputé pour sa flèche principale ultra longue et son rendement inégalé, ce qui lui a permis d'obtenir une part de marché importante de 57,9 % en 2023. Elle offre les capacités d'une grue de 300 tonnes et est doté d'un contrepoids polyvalent de 25 tonnes avec une capacité de repositionnement d'un mètre, révolutionnant l'efficacité opérationnelle et les normes de sécurité.

Grue sur chenilles SCC22000A

Tirant parti des dernières avancées en matière de technologie de construction et de plusieurs innovations inédites dans l'industrie, ce modèle se distingue comme la grue sur chenilles de plus grand tonnage jamais exportée de Chine, particulièrement adaptée à la construction dans les environnements les plus rigoureux et les plus froids. La SCC22000A intègre harmonieusement deux grues dans une seule super grue d'une capacité supérieure à 4 000 tonnes, ce qui lui permet d'améliorer de façon remarquable ses performances de type « 1+1>2 ».

SANY a renforcé son leadership mondial en lançant plusieurs produits novateurs, en mettant l'accent sur les camions malaxeurs alimentés à l'hydrogène et les usines d'asphalte intégrées. Le camion mélangeur alimenté à l'hydrogène, le premier en Chine à être doté d'un système de piles à combustible développé de façon indépendante, met en lumière les capacités de recherche et développement avant-gardistes de SANY en matière d'énergie renouvelable.

Le portefeuille de produits novateurs de SANY a propulsé l'entreprise vers des sommets remarquables sur le marché, y compris un règne de 13 ans en tant que leader des ventes de machines d'excavation en Chine, la reconnaissance en tant que principale marque de machines à béton au monde et une croissance stupéfiante de plus de 50 % sur les marchés internationaux des machines de levage. De plus, l'entreprise a réalisé des progrès révolutionnaires dans le secteur mondial des machines de construction routière et de battage de pieux. Ces réalisations soulignent le rôle central de SANY dans la promotion du développement durable de l'industrie des machines de construction à l'échelle mondiale.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2482063/SANY_Pioneers_Global_Construction_Machinery_Innovations.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

PERSONNE-RESSOURCE : Dongxu Shen, [email protected]