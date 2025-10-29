HONG KONG, 29 octobre 2025 /CNW/ - SANY Heavy Industry (code boursier : 6031.HK) a officiellement fait son entrée aujourd'hui sur le marché principal de la Bourse de Hong Kong le 28 octobre, marquant une nouvelle étape historique dans le parcours mondial de l'entreprise. Après son entrée à la Bourse de Shanghai en 2003 (code boursier : 600031.SH), SANY a maintenant obtenu une double inscription « A+H », jetant les bases de sa croissance internationale à venir.

SANY Heavy Industry obtient la double inscription « A+H », amorçant un nouveau chapitre de son processus de mondialisation. (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)

SANY a émis environ 632 millions d'actions H dans le monde, dont une option de surattribution de 15 %, au prix d'émission de 21,30 HKD par action. Le PAPE a attiré 21 investisseursclés qui ont souscrit pour un total de 759 millions de dollars américains, dont Temasek, BlackRock, Hillhouse, UBS Asset Management, LMR, Oaktree Capital, et d'autres, ce qui démontre la grande confiance du marché financier.

La cérémonie d'inscription a eu lieu à la Bourse de Hong Kong le matin, en présence de représentants du gouvernement, de partenaires commerciaux, d'institutions financières et de membres de la haute direction de SANY. M. Xiang Wenbo, président par rotation de SANY Group et président de SANY Heavy Industry, ainsi que M. Yu Hongfu, directeur de SANY Group et président de SANY Heavy Industry, ont donné le premier coup de gong.

« Il reflète la forte confiance des marchés financiers à l'égard du développement de haute qualité de SANY et marque une occasion historique d'élargir nos canaux de financement internationaux. En tirant parti de la position de Hong Kong en tant que « super connecteur » pour le capital mondial, SANY continuera de créer une valeur durable et de contribuer à un monde plus vert dans le cadre de ses stratégies de mondialisation, de numérisation et de décarbonisation », a déclaré Xiang Wenbo.

Une force éprouvée dans les activités mondiales

Selon Frost & Sullivan, d'après le chiffre d'affaires cumulé des machines de construction de base de 2020 à 2024, SANY figure au troisième rang mondial et au premier rang chinois des fabricants de machines de construction, les revenus à l'étranger augmentant à un taux annuel composé de 15,2 %, ce qui en fait l'un des acteurs les plus internationalisés de l'industrie.

Grâce à sa stratégie de numérisation, SANY Heavy Industry est le pionnier de la fabrication numérique et intelligente, devenant la seule entreprise du secteur misant sur deux usines phares certifiées par WEF. SANY accélère également sa transformation vers une société à faibles émissions de carbone. En 2024, l'entreprise a lancé plus de 40 nouveaux produits énergétiques, générant des revenus de plus de 567 millions de dollars américains.

L'inscription de SANY Heavy Industry à la Bourse de Hong Kong marque un nouveau départ pour l'entreprise. S'appuyant sur ses stratégies de base, SANY tirera parti du rôle de Hong Kong en tant que plaque tournante financière internationale pour approfondir les liens avec les marchés financiers mondiaux et ouvrir un nouveau chapitre de la mondialisation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2807270/22629947.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/5587320/SANY_LOGO_Logo.jpg

SOURCE SANY Heavy Industry

PERSONNE-RESSOURCE : Jiawei Zhao, [email protected]