SHANGHAI, 29 août 2025 /CNW/ - Le 21 août, SANY Heavy Industry a publié ses résultats provisoires pour le premier semestre de 2025. L'entreprise a mis en œuvre sa stratégie de mondialisation, de numérisation et de décarbonisation, réalisant une croissance équilibrée sur le plan de l'échelle, de l'expansion et de la rentabilité grâce à son innovation continue en matière de produits et à ses activités rigoureuses. Le chiffre d'affaires a atteint 6,24 G$, ce qui représente une augmentation de 14,96 % par rapport à l'année précédente; le résultat net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 0,73 G$, en hausse de 46,00 %; les flux de trésorerie d'exploitation étaient de 1,42 G$, en hausse de 20,11 %. La marge bénéficiaire nette a rebondi à 11,65 %, en hausse de 2,50 points de pourcentage par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Au 30 juin 2025, le total des actifs s'élevait à 21,54 G$, tandis que les capitaux propres nets attribuables aux actionnaires ont atteint 10,30 G$.

Expansion mondiale et progrès continus en matière de développement durable

Au premier semestre de 2025, les revenus internationaux tirés des activités de base de l'entreprise ont atteint 3,69 G$, en hausse de 11,72 %, ce qui représente 60,26 % des revenus totaux. Les ventes dans la région Asie-Australie ont augmenté de 16,3 % pour s'établir à 1,606 G$; l'Europe a contribué à hauteur de 0,863 G$, en hausse de 0,66 %; les Amériques ont généré 0,71 G$, soit une augmentation de 1,36 %; et l'Afrique a connu une forte croissance avec des revenus de 40,48 % qui se sont établis à 0,509 G$.

Bénéficiant de facteurs comme une structure de produit plus optimisée, la marge brute de SANY sur les activités internationales a atteint 31,18 % au premier semestre 2025, soit une augmentation de 1,04 point de pourcentage.

L'entreprise a également accéléré ses initiatives en matière d'énergie renouvelable, lançant plus de 30 produits respectueux de l'environnement au cours de la période et obtenant 30 brevets autorisés à faibles émissions de carbone pour des composants de base. La durée de vie des réducteurs d'orientation améliorés GS23 et GS27 dépasse maintenant les 15 000 heures. L'introduction réussie du réducteur d'orientation d'excavatrice de 100 tonnes a permis de combler une lacune technologique dans le segment des réducteurs d'orientation d'excavatrice ultra-durable.

Renforcer nos activités de base et activités de recherche et développement

SANY a déclaré des revenus tirés de ses machines d'excavation de 2,45 G$, en hausse de 15,00 % par rapport à l'année précédente. Les revenus tirés des machines à béton ont atteint 1,04 G$, en baisse de 6,49 %, tandis que les revenus tirés des machines de levage ont augmenté de 17,89 % pour s'établir à 1,09 G$. Les revenus tirés des machines d'empilage ont augmenté de 15,05 % pour s'établir à 0,19 G$, et les revenus tirés des machines de construction routière ont bondi de 36,83 % pour s'établir à 0,3 G$.

Au cours de la période, l'entreprise a investi 0,3 G$ en recherche et développement et a déposé 246 demandes de brevet (à l'exclusion des droits d'auteur sur les logiciels), dont 131 étaient des brevets d'invention.

À l'avenir, l'entreprise continuera d'investir dans l'innovation et la modernisation des activités, en construisant un écosystème industriel plus résilient et plus concurrentiel tout en offrant une croissance durable et une valeur à long terme aux actionnaires.

