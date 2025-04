SHANGHAI, 30 avril 2025 /CNW/ - SANY Heavy Industry (SANY) a annoncé ses résultats de 2024 le 19 avril, enregistrant des ventes et des revenus de 10,88 G$ pour l'année complète, en hausse de 6,22 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net attribué aux actionnaires a augmenté de 31,98 % pour s'établir à 0,84 G$. Comme les revenus internationaux représentent 64 % de ses revenus de base, l'entreprise continue de démontrer sa forte croissance à l'étranger.

Stimuler la croissance mondiale grâce aux innovations et au développement durable (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)

L'entreprise a déclaré une marge brute de 26,63 % pour ses activités de base en 2024, ce qui représente une augmentation de 0,47 point de pourcentage par rapport à l'année précédente. Notamment, les machines de levage ont apporté la plus grande contribution à la croissance, affichant une augmentation de 4,23 points de pourcentage par rapport à 2023. En 2024, les flux de trésorerie d'exploitation de l'entreprise étaient de 2,07 G$, soit une augmentation considérable de 159,53 %, par rapport à 0,80 G$ en 2023.

Activité de bases solides et innovation verte

Les engins de terrassement, les machines à béton et les machines de levage ont contribué à 76 % des revenus de l'exercice, l'entreprise déclarant des revenus de 4,25 G$, 2,01 G$ et 1,83 G$ respectivement. Les machines de construction routière ont affiché un solide rendement, enregistrant une croissance de 20,8 % par rapport à l'année précédente.

Fidèle à son engagement envers la décarbonisation, SANY continue de promouvoir le développement de technologies propres. En 2024, l'entreprise a déposé 275 demandes de brevets à faibles émissions de carbone et ses produits à faibles émissions de carbone ont généré des revenus de 0,56 G$. De plus, SANY fait progresser l'électrification des machines principales, des pièces de rechange de base et des blocs d'alimentation. En 2024, l'entreprise a lancé plus de 40 produits électriques, dont les ventes ont dépassé 6 200 unités.

Nouveau sommet sur le plan des revenus internationaux

En accordant la priorité aux efforts de mondialisation, SANY a établi des bases de production, des centres de recherche et développement, des réseaux de marketing et de services et des équipes localisées, ce qui favorise des opérations coordonnées et efficaces dans toutes les régions.

Au cours de 2024, les revenus des activités de base internationales ont atteint un nouveau sommet de 6,78 G$, soit une augmentation de 12,15 % par rapport à 6,06 G$ en 2023, et ont représenté 64 % des revenus totaux des activités de base. L'entreprise a déclaré une marge brute internationale de 29,7 %. La croissance des marchés internationaux a été principalement alimentée par les régions de l'Asie et de l'Australie, dont les revenus déclarés étaient de 2,88 G$, ce qui représente une augmentation de 15,47 % par rapport à l'année précédente. Le marché africain a connu une forte croissance, les revenus ayant augmenté de 44 % pour s'établir à 0,75 G$. Les régions de l'Europe et de l'Amérique ont également affiché une croissance stable de 1,86 % et 6,64 %, ce qui représente des contributions de 1,72 G$ et de 1,44 G$ respectivement.

« Je suis fier de nos réalisations au cours de l'année 2024, qui a été remplie de défis, mais aussi de possibilités. En 2025, nous approfondirons l'innovation technologique, renforcerons notre gestion des risques et améliorerons l'efficacité de la gouvernance, mettant à contribution la force de notre entreprise pour favoriser le développement durable mondial », a déclaré Xiang Wenbo, président de SANY Heavy Industry.

