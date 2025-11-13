SHANGHAI, 13 novembre 2025 /CNW/ -- SANY Heavy Industry Co. Ltd (600031) a récemment publié son rapport financier du troisième trimestre de 2025, qui fait état d'une forte croissance dans l'ensemble des mesures de rendement clés :

La décarbonisation et la transformation numérique favorisent un développement de grande qualité. (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)

Les revenus du troisième trimestre ont atteint 2,96 milliards de dollars, en hausse de 10,73 % sur 12 mois. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a augmenté de 48,18 % pour s'établir à 0,27 milliard de dollars.

Les revenus accumulés pour les trois premiers trimestres étaient de 9,18 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,56 % sur 12 mois; le bénéfice net attribuable aux actionnaires ayant augmenté pour s'établir à 1 milliard de dollars, soit une augmentation de 46,58 % sur 12 mois. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation pour les trois premiers trimestres ont atteint 2,03 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 17,55 % par rapport à l'année précédente, indiquant une amélioration importante de la rentabilité.

Ces solides résultats soulignent le succès de la stratégie des « trois transformations » de SANY Heavy Industry, qui met l'accent sur la mondialisation, la numérisation et le développement à faibles émissions de carbone.

Mondialisation et décarbonisation en synergie

La stratégie d'expansion mondiale et de développement durable de SANY permet à l'entreprise de réaliser des progrès importants dans le monde entier.

Sur le marché africain, le projet d'énergie solaire de la mine de Chowa, en Zambie, construit par SANY Silicon Energy, a été raccordé au réseau avec succès le 1er novembre. Ce projet intègre les ressources existantes dans la zone de la mine et utilise un système d'énergie de microréseau de pointe, répondant efficacement aux besoins énergétiques des véhicules d'exploitation minière et des machines de construction. Cette initiative fournit non seulement un soutien énergétique stable pour les opérations minières, mais contribue également à la création d'une base de démonstration de « mine verte » en Zambie.

De plus, SANY a réalisé une percée sur le marché européen grâce à un partenariat stratégique avec la Raiffeisen International Bank de l'Autriche, visant à explorer de nouveaux modèles de financement pour des projets énergétiques et à stimuler la croissance sur le marché européen.

La transformation numérique favorise un développement de grande qualité

SANY Group a présenté des technologies de simulation innovantes basées sur l'IA lors de l'édition 2025 de la Global Simulation Conference, en mettant l'accent sur la simulation en temps réel, la conduite intelligente, la simulation d'opérations et la collaboration entre plusieurs machines. En approfondissant les collaborations avec l'industrie et le milieu universitaire, SANY vise à appliquer la technologie de simulation intelligente à l'innovation en matière de produits, à améliorer la capacité concurrentielle et à stimuler la transformation numérique de l'industrie des machines de construction.

La mise en œuvre efficace de la stratégie des « trois transformations » de SANY Heavy Industry s'est traduite par des progrès importants en matière d'expansion mondiale, de numérisation et d'initiatives à faibles émissions de carbone. À l'avenir, l'entreprise demeure fermement déterminée à faire progresser ces stratégies de base, en répondant aux besoins changeants des clients mondiaux, en renforçant sa compétitivité grâce à la transformation numérique et en favorisant une croissance durable à long terme.

