(La croissance soutenue de ses activités internationales a généré des revenus à l'étranger représentant 62,23 % de ses revenus de base)

SHANGHAI, 10 septembre 2024 /CNW/ - SANY Heavy Industry (SANY) a publié son rapport financier semestriel 2024 le 30 août. L'entreprise a déclaré des revenus d'exploitation de 38,74 milliards de yuans (5,45 milliards de dollars américains) au premier semestre 2024, en baisse de 1,95 % par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées en bourse a augmenté de 4,80 % pour s'établir à 3,57 milliards de yuans (503 millions de dollars américains).

Malgré le marché mondial difficile, l'entreprise, insistant sur le principe d'un développement de grande qualité, a enregistré une hausse de 2 204,61 % de ses flux de trésorerie nets liés à l'exploitation à 8,44 milliards de yuans (1,19 milliard de dollars américains).

Croissance internationale rapide

Au cours du premier semestre de 2024, SANY a également stimulé la mondialisation en élargissant la recherche et le développement et l'aménagement de la fabrication à l'échelle mondiale, en améliorant la construction du marché secondaire et en renforçant les capacités durables pour les activités mondiales.

Au premier semestre de cette année, SANY a connu une croissance durable de ses revenus internationaux. L'entreprise a enregistré des revenus dérivés des ventes internationales de 23,54 milliards de yuans (3,31 milliards de dollars américains), ce qui représente une croissance de 4,79 % par rapport à l'année précédente et 62,23 % de son chiffre d'affaires principal.

Parmi ceux-ci, la région africaine a affiché une augmentation considérable de 66,71 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,31 milliards de yuans (325 millions de dollars américains), tandis que l'Asie et l'Australie ont contribué à hauteur de 9,17 milliards de yuans (1,29 milliard de dollars américains), en hausse de 2,55 %. La région européenne a généré 8,27 milliards de yuans, une croissance stable de 1,08 %, et le marché de l'Amérique a généré 3,79 milliards de yuans, en baisse de 4,19 %.

Diriger la transition vers la décarbonisation

En 2024, SANY a intensifié ses efforts de recherche et développement dans le domaine des nouveaux produits énergétiques. À ce jour, plus de 80 nouveaux produits énergétiques ont été répertoriés cette année, et plusieurs d'entre eux ont fait des percées sur le marché. Par exemple, l'Indonésie a effectué une commande de 200 unités de la chargeuse électrique montée sur roues SW956E, grâce à sa technologie avancée d'économie d'énergie, y compris une boîte de commande vecteur et un climatiseur intelligent à fréquence variable développés par l'entreprise.

Sur le plan de la recherche et du développement technologique, SANY a obtenu environ 30 brevets associés aux technologies à faibles émissions de carbone, y compris la première technologie industrielle d'alimentation hybride P2-MT qui réduit les interruptions de courant pendant le changement de vitesse des véhicules lourds et réalise des économies de carburant considérables grâce à l'étalonnage rationnel par le biais d'un logiciel, comblant ainsi les lacunes technologiques pour les produits hybrides.

Résultats importants en matière de recherche et développement et d'innovation

Guidée par la stratégie de mondialisation, de numérisation et de décarbonisation, SANY a beaucoup investi dans la recherche et le développement. Au cours du premier semestre de 2024, l'entreprise a consacré 2,61 milliards de yuans (367 millions de dollars américains) aux activités de recherche et développement. SANY comptait 6 320 employés spécialisés en recherche et développement, dont 39 % détiennent un diplôme d'études supérieures.

En ce qui concerne la propriété intellectuelle, SANY a demandé 575 brevets, dont 357 brevets d'invention, et 351 lui ont été accordés.

De plus, SANY a lancé un certain nombre de produits novateurs au premier semestre de 2024, notamment l'excavatrice minière SY2000, l'excavatrice de taille moyenne RC de troisième génération, le camion-pompe de 33 m et la grue sur camion STC2000C8-8.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

PERSONNE-RESSOURCE : Dongxu Shen, [email protected]