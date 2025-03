- Trois filiales cotées en bourse reçoivent des récompenses internationales pour leur excellence en matière de R&D

SHANGHAI, 5 mars 2025 /CNW/ - Le dernier tableau de bord des investissements en R&D industrielle de l'UE pour 2024, publié par la Commission européenne révèle que SANY Group, l'un des principaux fabricants chinois d'équipements techniques, a obtenu une reconnaissance mondiale pour ses capacités d'innovation. Trois de ses filiales cotées en bourse, SANY Heavy Industry, SANY International et SANY Renewable Energy, se sont respectivement classées 313e, 863e et 1 508e à l'échelle mondiale, sur la base de leurs investissements exceptionnels en R&D et de leur expertise technologique. SANY Heavy Industry a notamment conservé son statut de chef de file du secteur des machines de construction en Chine en termes d'efforts consacrés à la recherche et au développement.

Le tableau de bord, un rapport annuel faisant autorité publié par la Commission européenne depuis 2004, suit les tendances en matière d'innovation parmi les 2 000 premiers fabricants mondiaux (qui représentent 85 % des investissements mondiaux en R&D avec 1 260 milliards d'euros en 2023). Parmi les 579 entreprises chinoises figurant sur la liste, SANY Group a fait preuve de prouesses technologiques remarquables : ses filiales SANY Heavy Industry, SANY International et SANY Renewable Energy ont obtenu les 63e, 207e et 396e places du classement chinois en matière de R&D, ce qui souligne le succès de la philosophie axée sur la recherche et le développement « R&D-first » du groupe.

SANY Heavy Industry, un acteur de premier plan dans le secteur des machines de construction, fait de l'innovation son principe directeur. L'entreprise développe ce qu'elle appelle un « système de productivité orienté vers l'avenir »; qui est axé sur la mondialisation, la numérisation et la décarbonisation. En 2023, SANY a investi environ 810 millions de dollars (5,865 milliards de yuans) dans la recherche et le développement. Ce financement a ciblé les avancées dans les équipements d'énergie renouvelable, les systèmes de construction intelligents et l'expansion de son offre mondiale de produits. Au cours de l'année, l'entreprise a obtenu 1 533 autorisations de brevet, dont plus de 55 % pour de nouvelles inventions.

Guidé par le double objectif de la Chine en matière d'émissions de carbone (pic de carbone et neutralité carbone), SANY Group a accéléré sa révolution technologique verte : les camions malaxeurs électriques, les camions miniers à hydrogène et d'autres équipements à faible émission de carbone ont franchi des étapes importantes en matière de production de masse. Le groupe a également été à l'origine d'innovations révolutionnaires pour l'industrie, telles que la première excavatrice télécommandée 5G au monde et les parcs de rouleaux compresseurs sans pilote. Son réseau de R&D s'étend désormais à 12 pays et régions, dont la Chine, les États-Unis, l'Allemagne et l'Inde, ce qui permet une innovation collaborative mondiale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les analystes du secteur prédisent que l'engagement de SANY Group à maintenir des dépenses annuelles de R&D supérieures à 5 % du chiffre d'affaires, associé à la commercialisation de ses technologies de pointe en matière de jumeaux numériques et de plateformes AIoT, alimentera une croissance soutenue de son expansion mondiale. L'objectif du groupe est de stimuler l'efficacité de la R&D de 30 % au cours des trois prochaines années, en accélérant sa transformation pour passer de l'approche « Made in China » à l'approche « Intelligently Designed for the World ».

