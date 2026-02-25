LAS VEGAS, 25 février 2026 /CNW/ - À l'occasion du salon CONEXPO-CON/AGG 2026, SANY présentera au Las Vegas Convention Center sa gamme, ses technologies et ses services les plus complets en Amérique du Nord. Sous le thème « Ensemble pour avancer vers l'avenir », SANY démontrera comment les performances, les technologies intelligentes et les partenariats à long terme façonneront la prochaine étape du développement des équipements de construction.

PLUS DE MUSCLE, MOINS DE DÉPENSES

Venez rencontrer SANY au salon CONEXPO 2026

Au kiosque F44054, SANY exposera 32 machines et 17 accessoires, dont 10 nouveaux modèles conçus pour le marché nord-américain. Quelques exemples :

Minipelle SY10U : Aucun balancement de queue pour une maniabilité exceptionnelle. Minipelle équipée d'un système de détection de charge entièrement hydraulique, d'un siège à suspension et d'accoudoirs larges pour une expérience d'utilisation haut de gamme.

Pelle moyenne SY335LC : Alimentée par un moteur Cummins de 9 L et 209 kW, elle affiche un couple et une cylindrée très élevés dans sa catégorie. Grâce à une force du godet de 204 kN et à une force du bras de 153 kN, elle assure un creusage puissant, précis et efficace.

Grue sur chenilles à flèche en treillis SCA3300A : Pourvue d'un pare-brise intelligent qui règle automatiquement sa teinte en fonction de la lumière du soleil. Groupe auxiliaire de puissance en option pour optimiser les économies d'énergie et réduire les émissions.

Grue télescopique sur chenilles SCA1100TB : Dotée d'un système de surveillance panoramique à 360° pour des opérations de levage plus sécuritaires. Le groupe auxiliaire de puissance en option réduit la consommation de carburant et l'usure du moteur.

Chargeur sur pneus de nouvelle génération SW940L : Intègre un moteur Cummins B6.7 et une transmission ZF, essieu moteur. Système complet de commande électronique avancée, compatible avec les principaux accessoires. Caractéristiques intelligentes : limiteur automatique, basculement du godet actionné par touche unique, levée en parallèle, surveillance de la pression des pneus, sélection et positionnement intelligents des accessoires.

Chariot élévateur télescopique STH5519 : Muni de série d'un radar de recul et d'une protection contre le moment de charge. Une manette multifonction intégrée améliore l'efficacité opérationnelle de 20 %, tandis qu'un coefficient de stabilité supérieur à 1,3 permet un levage plus sécuritaire.

DES TECHNOLOGIES QUI RELIENT LES MACHINES, LES DONNÉES ET LES PERSONNES

Au-delà de l'équipement, SANY fera la démonstration d'une suite de solutions intelligentes conçues pour réduire au minimum les temps d'arrêt et garantir une disponibilité maximale.

Assistant de service IA SANY : Diagnostic intelligent, détection interactive des défaillances et identification rapide des pièces pour une maintenance efficace.

SANY RootPilot : Guidage en 3D de haute précision pour une construction plus intelligente, plus rapide et plus efficace.

Télécommande SANY : Commandez une pelle à Huzhou depuis notre espace d'exposition aux États-Unis, à plus de 6 500 miles de là! Avec assistance IA pour creuser et charger en un seul clic.

SANY mettra par ailleurs en avant ses capacités de maintenance, d'entretien et de service, qui visent à assurer le bon fonctionnement de l'équipement. Depuis 20 ans en Amérique, SANY grandit avec ses clients et construit avec eux une relation de confiance grâce à ses machines. Venez découvrir au salon CONEXPO 2026 comment SANY trace l'avenir de la construction.

