Le rapport révèle que le produit de la vente d'excavatrices SANY a atteint 5,721 milliards de dollars américains, soit une hausse de 35,85 % par rapport à l'année précédente; SANY trônant ainsi au premier rang du marché chinois pour une dixième année consécutive. En 2020, la production des excavatrices a dépassé 90 000 unités, soit le nombre le plus élevé parmi tous les fabricants de la planète. Parallèlement, SANY Concrete Machinery, la division bétonnière de l'entreprise, s'est maintenue comme la première marque mondiale. Le produit de ses ventes représentait un chiffre d'affaires de 4,124 milliards de dollars américains, en hausse de 16,6 % par rapport à l'année précédente. Également, SANY Hoisting Machinery, la division des engins de levage de l'entreprise, et première marque chinoise, a enregistré un chiffre d'affaires de 2,959 milliards de dollars américains, en hausse de 38,84 % par rapport à l'année précédente. En outre, les revenus provenant des ventes de la division des machines à empiler de SANY ont augmenté de 41,9 % sur un an pour s'établir à 1,04 milliard de dollars américains, conservant ainsi sa position de référence en Chine. En ce qui concerne les machines routières, le chiffre d'affaires a augmenté de 30,59 % pour s'établir à 430 millions de dollars américains, la part du marché intérieur des pavés SANY restant au premier rang et celle des niveleuses et rouleaux s'étant nettement améliorée.

Amélioration de la capacité d'exploitation

Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires ont atteint 2,35 milliards de dollars américains, enregistrant une croissance de 36,25 % par rapport à l'année précédente. Les coûts non incorporables, y compris ceux liés aux ventes, à l'administration, à la recherche et au développement et aux affaires financières, ont diminué de 1,84 %. L'entreprise a pris des mesures concrètes pour améliorer sa capacité de gestion des risques, de sorte que le coefficient des prêts en retard a continué de diminuer et les flux de trésorerie ont augmenté de 12,45 % pour s'établir à 2,04 milliards de dollars américains. Alors que le taux de rotation des stocks était de 4,17 fois par année en 2020, soit 0,23 de plus qu'en 2019, le taux de rotation des comptes clients est passé de 120 jours en 2019 à 80 jours en 2020.

Le progrès par la transformation numérique

Parmi les usines phares de SANY, des technologies comme la reconnaissance visuelle, la simulation de processus et la robotique lourde ont été largement appliquées pour stimuler la productivité et réduire les coûts de main-d'œuvre. Les niveaux de normalisation, de numérisation, d'automatisation et de renseignement ont été considérablement améliorés dans les principaux processus opérationnels. Un logiciel d'exploitation intégré a été mis en place pour relier tous les maillons de l'entreprise, y compris la fabrication, la chaîne d'approvisionnement, l'approvisionnement, la recherche et le développement (R.-D.) ainsi que le marketing et les ventes. Dix nouveaux produits électriques sont venus s'ajouter à la chaîne de production, notamment des excavatrices, des grues, des camions-malaxeurs, des camions à benne basculante et des machines routières. La technologie de conduite autonome, la télécommande, le fonctionnement intelligent, l'analyse de mégadonnées et la 5G sont devenus de nouveaux éléments de la conception du produit.

L'internationalisation progresse

L'année 2020 a vu une réduction de 27 % du marché mondial des machines de construction en raison des répercussions de la pandémie. Cependant, les entreprises mondiales de SANY ont maintenu une croissance soutenue dans le contexte de la pandémie, enregistrant une hausse de 3 % des ventes sur un an, pour atteindre 2,4 milliards de dollars américains. La part du marché étranger des excavatrices SANY a connu une croissance majeure de plus de 30 %, en particulier en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Asie du Sud-Est. Des progrès ont été réalisés dans le développement des canaux du marché outre-mer, de la capacité de service outre-mer, des réseaux mondiaux de concessionnaires et du système de service et d'approvisionnement en pièces de rechange à l'étranger.

Résultats remarquables en R.-D. et en innovation

Des politiques incitatives ont été mises en place pour faciliter les innovations techniques dans toutes les gammes de produits. En 2020, les investissements en R.-D. ont augmenté de 33,2 % pour atteindre 954 millions de dollars américains, soit 6,3 % du chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise. Le nombre d'employés en R.-D. a atteint 5 346, soit une augmentation de 69 % par rapport à 2019. À la fin de 2020, SANY avait soumis 10 278 demandes de brevets et obtenu l'octroi de 7 613 brevets, un nombre plus élevé que toute autre entreprise en Chine en 2020. Voici quelques nouveaux produits représentatifs :

Les excavatrices de très grande taille SY870, SY980 et SY1250;

La nouvelle génération d'excavateurs intelligents; et

La grue à chenilles SCC40000A de 4 000 t.

Se tournant vers l'avenir, SANY demeure fidèle à sa devise, « La qualité change le monde ». SANY ne ménagera aucun effort pour accroître la valeur offerte aux clients par sa marque, ses produits, ses activités de marketing et son service, et continuera de défendre sa position au sein d'un marché international hautement concurrentiel. Tous les cadres et employés de SANY continueront de déployer tous les efforts possibles pour faire de SANY un chef de file mondial du secteur manufacturier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1481872/image_1.jpg

SOURCE SANY Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Di Wu, +86-188-9007-4901