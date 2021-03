Selon l'ingénieur en recherche et développement rattaché à ce projet, les véhicules de construction à pile à combustible à hydrogène présentent cinq avantages importants. Parmi celles-ci, la mise au point d'une solution « zéro pollution » qui ne libère que de l'eau et de la chaleur est un bond vers l'avenir vert de l'industrie.

La Chine vise à atteindre la carboneutralité d'ici 2060. Cet objectif exige la prise de mesures concrètes, surtout de la part des fabricants.

En plus d'être une solution « zéro pollution », les nouveaux véhicules de construction à pile surpassent également leurs équivalents traditionnels dans les quatre autres domaines suivants :

1. Longue durée de vie de la batterie : Un ensemble de bonbonnes d'hydrogène dont la capacité combinée est de 1 680 L permet de conduire sur une distance de plus de 500 kilomètres, ce qui éviter aux conducteurs d'avoir à se « soucier du kilométrage ».

2. Puissance accrue : Grâce à un gros moteur d'entraînement à couple et à une boîte d'engrenages à transmission manuelle automatisée, la pile à combustible à puissance élevée affiche un taux de conversion d'énergie de plus de 50 %. Le véhicule présente un taux d'accélération amélioré et une meilleure capacité de montée.

3. Meilleure adaptabilité aux conditions météorologiques : Le système intégré de gestion de la chaleur assure le chauffage et le refroidissement automatiques par temps chaud et froid afin de maintenir un rendement optimal. 4. Mesures de sécurité supplémentaires : Des fonctions telles que la protection en cas de température élevée, la protection contre les surintensités, une alarme de basse pression et la détection et le contrôle des fuites dans le système d'alimentation en hydrogène garantissent une expérience de conduite sans tracas.

Lors de la cérémonie de mise en œuvre, Li Tanbo, directeur général adjoint de l'unité des grues de SANY, a déclaré que SANY est entrée dans une nouvelle phase de développement des machines de construction qui tend vers l'application de l'énergie verte et des technologies d'équipement vertes et intelligentes. D'ici cinq ans, SANY prévoit devenir le plus grand fournisseur de solutions complètes de carburant à hydrogène et le premier fabricant de véhicules de construction électriques en Chine.

