CHANGSHA, Chine, le 7 août 2023 /CNW/ - SANY Engineering Vehicles Business Division (« SANY Engineering Vehicles »), un service du groupe SANY (« SANY ») qui se concentre sur la production de véhicules à nouvelle énergie, a dévoilé toute sa gamme de nouveaux produits, injectant de l'énergie nouvelle dans le secteur des camions à benne à énergie nouvelle. Les modèles modernisés visent à offrir des caractéristiques plus intelligentes, une plus grande efficacité, une plus grande puissance de sortie, un impact environnemental moindre et une expérience de conduite améliorée.

Des clients qui examinent les véhicules à énergie nouvelle lors du récent lancement de SANY dans son parc industriel de Changsha. (PRNewsfoto/SANY Group)

Les nouveaux camions à benne ont été présentés lors du lancement, adaptés à des secteurs particuliers.

Le camion à benne lourd 432 a renforcé sa capacité portante du châssis par rapport à son prédécesseur, grâce à sa capacité accrue de fonctionner dans des conditions de travail extrêmes.

Le camion à benne hybride 321 est doté d'un système d'entraînement hybride qui offre des avantages pour les applications pour l'exploitation des mines et des carrières.

Le camion à benne mixte 416 est doté d'une carrosserie mixte qui convient bien aux environnements urbains. Cette carrosserie aide à réduire le poids, ce qui réduit la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation.

Le camion à benne hybride 423 excelle dans les régions montagneuses, les zones minières et les friches urbaines en construction.

Le camion à benne moyen entièrement électrique 207 est optimisé pour une utilisation en milieu urbain.

Yu Hongfu, président de SANY Heavy Industry, a insisté sur leur engagement à l'égard de la « stratégie du double objectif en matière d'émissions de carbone » nationale lors du lancement du produit, et a déclaré que les nouveaux produits ont marqué la première sortie depuis la création de SANY Engineering Vehicles, couvrant les plates-formes hybrides, lourdes et mixtes.

Compte tenu de la demande croissante de véhicules à énergie nouvelle pour l'assainissement municipal et le génie de construction, SANY a beaucoup investi dans le secteur au cours des dernières années. En 2022, SANY a investi plus de 200 millions de yuans dans le développement de solutions pour les véhicules électriques, hybrides, à hydrogène et à carburant traditionnel.

En remportant le premier rang des ventes en 2022 et en maintenant sa position de chef de file pour le premier semestre de 2023, SANY Engineering Vehicles a démontré qu'elle jouit de la reconnaissance et de la confiance des clients grâce à ses produits et services de haute qualité.

SANY se consacre à fournir des solutions de transport d'ingénierie novatrices qui contribuent à la productivité et à l'efficacité pour ses clients. Le lancement du nouveau produit représente une étape importante pour SANY Engineering Vehicles, qui est prête à stimuler l'innovation au sein de l'industrie et un avenir technologiquement avancé.

