MUNICH, 2 avril 2025 /CNW/ - Le salon bauma 2025, la plus importante foire commerciale au monde pour l'industrie des machines de construction, ouvrira ses portes le 7 avril, sous le thème « Be part of it-Experience innovation, power, and heartbeat moments », en mettant l'accent sur la carboneutralité et les solutions de construction intelligentes pour guider l'industrie vers une transformation intelligente et verte.

SANY Group, un chef de file de l'industrie des machines de construction, présentera ses solutions de haute qualité, efficaces et durables sous le thème « The World of Efficiency - Your Partner to Create the Best ». Avec 35 produits exposés, dont 19 nouveaux modèles et 11 produits électrifiés, SANY mettra en valeur son engagement envers l'électrification et l'adaptabilité au marché européen. SANY Group (kiosque FN619, d'une superficie de 3 152 m2) sera présent aux côtés de Putzmeister (kiosque B6.100, d'une superficie de 2 500 m2) au salon bauma 2025, pour une superficie totale record de 5 652 m2. Les visiteurs peuvent s'attendre à des lancements mondiaux, à des produits certifiés CE et à des solutions novatrices conçues pour la clientèle mondiale.

Une technologie d'électrification de pointe et des offres diversifiées pour le marché européen

Le kiosque sera le théâtre de la présentation de 11 machines électriques pour la première fois en Europe, dont la grue sur chenilles à alimentation entièrement électrique au plus grand tonnage de l'entreprise (SCC2000A-EV), le premier rouleau compresseur entièrement électrique de cinq tonnes de l'industrie (STR50E), et la fraiseuse électrique adaptée à l'Europe (SCM500E-10), mettant en valeur sa position de chef de file dans le domaine de l'électrification.

De plus, SANY présentera six excavatrices équipées de deux bras ou de bras prolongés et d'accessoires exclusifs, y compris la première micro-excavatrice de 1 tonne (SY10U), le modèle compact de 3,5 tonnes conforme aux normes d'émission d'Euro V (SY26C), et l'excavatrice compacte de 15 tonnes (SY155U). En outre, le premier chariot élévateur à bras télescopique électrique compact de 6 m (STH625E) de SANY conçu pour l'Europe et l'appareil de manutention de 40 tonnes conçu pour le marché européen de la manutention seront présentés lors de l'exposition, répondant aux différents besoins du marché européen.

Améliorer les expériences interactives grâce à l'immersion technologique

Au kiosque de SANY, les visiteurs découvriront également des expositions technologiques méticuleusement conçues, mettant en valeur les capacités globales de SANY en matière d'opérations numériques.

Découvrez deux fonctions interactives exceptionnelles en matière de contrôle numérique :

La fonction « Remote Control Over Thousands of Miles » permet l'exploitation à distance d'excavatrices minières sans pilote de Munich à Huzhou, en Chine, établissant un nouveau record de distance pour SANY;

La fonction « Construction Simulation Game » offre aux visiteurs une expérience pratique du jeu Construction Simulator 3, intégrant harmonieusement le contrôle de l'équipement de SANY et les jeux vidéo.

De plus, SANY présentera une sélection ciblée de pièces et de services, y compris 18 composants comme des pièces hydrauliques et des pièces d'usure, offrant aux participants un aperçu complet des capacités de SANY en matière d'approvisionnement en pièces et de soutien au service.

Grâce à des produits novateurs, à une technologie de pointe et à un service exceptionnel, SANY démontrera de façon exhaustive sa force exceptionnelle et son potentiel illimité dans le domaine des machines de construction. Les visiteurs du monde entier sont invités à explorer le kiosque de SANY et à être témoin de l'avenir intelligent, vert et efficace de l'industrie des machines de construction. Joignez-vous à l'expérience d'un « monde d'efficacité » offerte par votre partenaire SANY.

