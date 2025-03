SHANGHAI, le 18 mars 2025 /CNW/ - SANY Heavy Industry a dévoilé la chargeuse compacte ST230V, spécialement conçue pour les marchés européen et américain. Cette machine compacte mais puissante s'avère rapidement être la solution idéale pour les environnements urbains à haute densité, offrant une polyvalence dans une large gamme d'applications. Grâce à sa conception innovante « petit espace, grand impact », la ST230V répond aux principaux défis en matière d'infrastructure dans ces régions, offrant une solution efficace aux contraintes croissantes de l'utilisation des terres et à l'escalade des coûts de la main-d'œuvre. Idéale pour les opérations à petite échelle comme pour les opérations de grande envergure, la ST230V garantit performance et productivité dans les espaces restreints où les équipements traditionnels ne peuvent pas fonctionner.

Répondre aux besoins essentiels en Europe, aux États-Unis et au Canada :

Adaptabilité en Amérique du Nord : La ST230V se distingue par ses performances en toutes saisons. Elle est équipée d'une déchiqueteuse de bois et d'un chasse-neige qui lui permettent de s'acquitter d'un large éventail de tâches, notamment les travaux agricoles, les interventions d'urgence en cas de tempête de neige et l'entretien des routes. Cette polyvalence en fait un outil indispensable pour les services municipaux et les exploitations agricoles intensives à travers les États-Unis et le Canada , garantissant la préparation et l'efficacité face à tous les défis.

: La ST230V se distingue par ses performances en toutes saisons. Elle est équipée d'une déchiqueteuse de bois et d'un chasse-neige qui lui permettent de s'acquitter d'un large éventail de tâches, notamment les travaux agricoles, les interventions d'urgence en cas de tempête de neige et l'entretien des routes. Cette polyvalence en fait un outil indispensable pour les services municipaux et les exploitations agricoles intensives à travers les États-Unis et le , garantissant la préparation et l'efficacité face à tous les défis. Adaptée à l' Europe : Conçue pour les quartiers historiques étroits et les projets d'énergie verte, elle est dotée d'une direction à 360° pour des manœuvres précises dans les ruelles étroites, ce qui maximise l'efficacité dans les espaces restreints. L'accessoire électrique silencieux en option améliore non seulement la flexibilité opérationnelle, mais répond également aux réglementations environnementales de l'UE, ce qui le rend parfait pour les opérations dans les zones sensibles sur le plan de l'environnement.

Révolutionner l'efficacité locale grâce à la technologie :

Système modulaire à changement rapide : La ST230V améliore l'efficacité opérationnelle grâce à sa capacité à changer entre 12 accessoires différents, y compris les fraiseuses à froid et les balayeuses, en seulement 20 secondes. Cette capacité de changement rapide réduit considérablement les temps d'arrêt et combat les coûts de main-d'œuvre élevés associés à l'immobilisation de l'équipement.

: La ST230V améliore l'efficacité opérationnelle grâce à sa capacité à changer entre 12 accessoires différents, y compris les fraiseuses à froid et les balayeuses, en seulement 20 secondes. Cette capacité de changement rapide réduit considérablement les temps d'arrêt et combat les coûts de main-d'œuvre élevés associés à l'immobilisation de l'équipement. Rendement hydraulique supérieur : avec un débit de 120L/min et une puissance de sortie de 53,7kW, soit 15% de plus que ses concurrents, la ST230V offre un rendement stable des tâches à haute intensité comme le dégivrage en Amérique du Nord et le concassage de chaussée dure en Europe .

Normes mondiales, engagement local :

La ST230V répond non seulement aux normes rigoureuses d'émission CE et EPA Tier 4 Final, mais elle intègre également un système de contrôle anti-basculement avancé développé par le centre de R&D nord-américain de SANY. Grâce à une infrastructure d'assistance solide, comprenant six centres régionaux de pièces détachées en Allemagne et aux États-Unis, et un service clientèle multilingue disponible 24 heures sur 24, la ST230V garantit une réponse à toute défaillance dans les quatre heures, assurant ainsi un temps d'arrêt minimal et une efficacité maximale.

Chaque machine SANY bénéficie d'une garantie de premier ordre, mais il arrive que des imprévus se produisent. Si vous avez besoin d'une intervention dans le cadre de votre garantie, votre revendeur SANY local est prêt avec une équipe de techniciens formés par des experts pour maximiser le temps de fonctionnement. Notre équipe se rendra chez vous - jusqu'à un appel de service aller-retour de 300 milles (482 km) - et remettra votre équipement au travail rapidement.

« La ST230V n'est pas seulement une machine, c'est une solution basée sur un scénario qui met en évidence l'engagement profond de SANY envers les marchés européens et nord-américains, a déclaré le chef de la division des affaires internationales de SANY. « Nous redéfinissons la valeur de référence des équipements compacts mondiaux en combinant la rapidité de la fabrication intelligente chinoise et la précision du savoir-faire allemand. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2642679/SANY_ST230V_Skid_Steer_Loader.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

PERSONNE-RESSOURCE : Dongxu Shen, [email protected]