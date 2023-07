SANY démontre son engagement en faveur du développement durable en Afrique

BEIJING, 27 juillet 2023 /CNW/ - Le troisième salon China-Africa Economic and Trade Expo s'est tenu à Changsha du 29 juin au 2 juillet; 53 pays africains, 12 organisations internationales et plus de 1 500 exposants étaient réunis pour promouvoir le développement de la coopération économique et commerciale sino-africaine. SANY Group (« SANY ») y a présenté 14 produits vedettes, dans les catégories des bétonnières et de l'équipement de fabrication des routes et des ports.

Le troisième salon China-Africa Economic and Trade Expo 1 (PRNewsfoto/SANY Group) Le troisième salon China-Africa Economic and Trade Expo 2 (PRNewsfoto/SANY Group)

Lors de l'événement, Xiang Wenbo, président tournant de SANY, a prononcé un discours en tant que seul représentant commercial chinois. Il a souligné la longue histoire de l'amitié sino-africaine et les modèles économiques hautement complémentaires des deux régions, qui favorisent un énorme potentiel de coopération.

Les relations sino-africaines n'ont jamais été aussi solides alors que le cadre de coopération globale et à paliers multiples a progressivement pris forme. Selon le ministère du Commerce chinois, la Chine est demeurée le principal partenaire commercial de l'Afrique pendant 14 années consécutives. En 2021, les échanges sino-africains ont atteint un niveau record de 254,289 milliards USD, en hausse de 35,3 % par rapport à l'année précédente. La collaboration en matière d'infrastructure entre les deux pays demeure solide, les entreprises chinoises ayant investi dans la construction de milliers de ponts et de centaines de ports sur tout le continent.

En coopération avec la Chine, l'Afrique a étendu son réseau fédérateur à 150 000 kilomètres et son service réseau à près de 700 millions d'utilisateurs, accélérant ainsi son industrialisation et sa modernisation. Sur le plan du développement social, la Chine a formé plus de 160 000 professionnels africains dans divers domaines en invitant des étudiants africains à étudier en Chine. En outre, la Chine a également partagé ses solutions agricoles avec l'Afrique, en faisant la promotion de la transformation rurale durable globale des pays africains.

En même temps, l'énorme potentiel économique de l'Afrique offre un vaste marché à la Chine. En 2002, SANY a exporté ses niveleuses au Maroc en tant que premier groupe de fabricants de machines de construction à faire son entrée sur le marché africain. Depuis, les produits de SANY sont présents dans plus de 50 pays et régions à travers l'Afrique et ont été utilisés lors de nombreux grands projets de construction, dont le projet éolien d'Adama. Récemment, 102 éoliennes de SANY ont été intégrées au paysage éthiopien, transmettant de l'énergie propre en continu à Addis-Abeba, la capitale du pays.

L'industrie de l'énergie éolienne joue un rôle crucial dans la promotion de la transformation énergétique et la garantie de la sécurité énergétique dans le cadre du « double objectif carbone » de la Chine. SANY se consacre à devenir un chef de file mondial dans la fourniture d'équipements et de services faisant appel à l'énergie propre, et s'engage à développer une coopération plus approfondie avec les pays africains afin de créer une société verte et durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2162135/FAN5865.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2162136/FAN6637.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiawei Zhao, [email protected]