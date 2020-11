L'aire d'exposition SANY comprend un pavillon d'exposition intérieur (SNIEC Hall E3) et un pavillon extérieur (D08), occupant un espace total de plus de 8 000 mètres carrés. Au total, 81 machines seront exposées, dont plus de la moitié sont des nouveaux modèles, représentant le portefeuille diversifié de produits de l'entreprise, 29 sont configurées pour le marché étranger, et plus de 20 sont des modèles électrifiés, dont des excavatrices électriques, des camions pompe à béton électriques, des camions-bétonnières électriques, des camions gros porteurs électriques pour l'industrie minière, des bitumeuses électriques, des chariots gerbeurs à fourche télescopique électriques, des chariots électriques pour conteneurs vides, ce qui démontre la mondialisation des entreprises et sa stratégie de mobilité électrique.