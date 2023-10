CHANGSHA, Chine, 18 octobre 2023 /CNW/ - Situé dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, NEOM, un gigaprojet de 500 milliards de dollars lancé en 2017, est le projet le plus important du SANY Group (SANY) au Moyen-Orient, avec un total d'environ 2 500 machines qui devraient être déployées dans le cadre de la construction. En tant que pièce maîtresse de la « Vision 2030 de l'Arabie saoudite », un plan ambitieux du gouvernement saoudien visant à transformer l'économie du pays, NEOM ne sera pas seulement un lieu, mais un foyer pour les gens qui rêvent grand et une plaque tournante innovante pour ceux qui cherchent à construire une ville 100% durable.

SANY assiste à la naissance de la terre de l’avenir

Le nom NEOM, dérivé du préfixe grec ancien « neo » et de la première lettre du mot arabe « Mustaqbal », signifie « nouvel avenir ». Le futur territoire comprend trois régions principales :

Oxagon, la plus grande structure flottante au monde qui dessert 13 % du commerce mondial, est prête à redéfinir l'industrie traditionnelle avec des technologies propres et une chaîne d'approvisionnement intelligente.

Trojena est une destination montagneuse ouverte toute l'année, qui allie une nature extraordinaire et des expériences uniques axées sur l'être humain.

THE LINE, la plus imposante des quatre, est une ville innovante entièrement alimentée par l'énergie propre. La ville en forme de ligne s'étendra sur 1 700 kilomètres, des rives de la Mer Rouge à la ville de Tabuk, qui ne mesure que 200 mètres de largeur, et son mur miroitant s'élève à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer.

En accordant la priorité au bien-être des gens plutôt qu'aux transports et à l'infrastructure, THE LINE n'aura pas de routes, pas de voitures, et fonctionnera à 100 % à l'énergie renouvelable. Une fois les travaux terminés, 9 millions de résidents de la future ville auront accès à toutes les nécessités quotidiennes dans un rayon de cinq minutes de marche.

SANY a déployé plus de 1 672 pièces d'équipement sur place depuis le deuxième semestre de 2021, y compris des grues, des excavatrices, des chargeuses, des camions à benne et des camions-pompes, et ce nombre devrait augmenter à mesure que les commandes prévues continueront d'entrer.

Le fonctionnement simultané d'un si grand nombre de machines présente un défi de service. SANY a formé une équipe de maintenance avec plus de 50 ingénieurs sur le site afin de répondre rapidement aux besoins et de garantir la progression de la construction.

Le projet NEOM, qui devrait être achevé d'ici 2030, sera une communauté rendue possible grâce à de grands esprits et à de grands talents. SANY, avec ses plus de 2 000 unités de machines réparties sur la terre de l'avenir, est fière d'être un témoin de la naissance de la ville intelligente.

