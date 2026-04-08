BEIJING, 8 avril 2026 /CNW/ - SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) a publié ses résultats financiers pour 2025. Les revenus ont augmenté de 14,73 % d'une année à l'autre pour atteindre 12,49 milliards de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a grimpé de 41,18 % à 1,18 milliard de dollars. Les flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles se sont chiffrés à 2,80 milliards de dollars, soit une hausse de 34,84 % par rapport à l'an dernier.

SANY Heavy Industry publie ses résultats annuels de 2025 (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)

Tous les principaux segments ont enregistré une croissance. Le chiffre d'affaires généré par les excavatrices, l'activité principale de l'entreprise, a augmenté de 13,73 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 4,83 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du secteur des machines pour le béton a augmenté de 9,53 % pour atteindre 2,20 milliards de dollars, tandis que celui du secteur des machines de levage a progressé de 18,67 % pour s'établir à 2,18 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du secteur des engins de chantier a augmenté de 25,18 % pour atteindre 532 millions de dollars. Le secteur des engins de battage a enregistré la croissance la plus forte, avec un chiffre d'affaires soit une hausse de 35,81 % pour atteindre 392 millions de dollars. Les autres segments ont généré des revenus de 2,35 milliards de dollars, soit une hausse de 13,28 %.

La marge bénéficiaire nette de la société s'est améliorée pour atteindre 9,5 %, soit une hausse de 1,7 point de pourcentage par rapport à l'année précédente, tandis que la solidité des flux de trésorerie d'exploitation a mis en évidence la résilience de la qualité de ses résultats.

Les activités à l'international ont continué de jouer un rôle déterminant dans la croissance en 2025. Les revenus provenant des marchés internationaux ont atteint 7,83 milliards de dollars, soit une hausse de 15,14 % d'une année à l'autre, représentant 64 % du total des revenus. La croissance a été généralisée dans toutes les régions : Le chiffre d'affaires de l'Asie-Pacifique a augmenté de 16,17 % pour s'établir à 3,34 milliards de dollars ; l'Europe a contribué à 1,75 milliard de dollars, soit une hausse de 1,50 % ; les Amériques ont généré 1,56 milliard de dollars, soit une hausse de 8,52 % ; et l'Afrique a enregistré la plus forte croissance, avec un chiffre d'affaires qui a bondi de 55,29 % pour atteindre 1,16 milliard de dollars.

SANY a continué à développer son réseau mondial de R&D, avec des centres dans le monde entier, et a introduit 60 nouveaux produits pour les marchés internationaux en 2025. Ses produits sont maintenant vendus dans plus de 180 pays et régions.

La croissance a été stimulée par la demande dans les marchés émergents et la performance stable dans les marchés développés, soutenue par une empreinte opérationnelle locale plus large. Pour l'avenir, SANY devrait continuer de mettre l'accent sur la mondialisation, la numérisation et la décarbonisation tout en continuant d'élargir son portefeuille d'énergies renouvelables et d'équipements intelligents.

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SOURCE SANY Heavy Industry

PERSONNE-RESSOURCE : Jiawei Zhao, [email protected]