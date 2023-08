SANY annonce le Régime d'actionnariat des employés de 2023

BEIJING, le 1er août 2023 /CNW/ - Le Groupe SANY (« SANY ») a annoncé le Régime d'actionnariat des employés (RAE) de 2023. Il s'agit de la quatrième année consécutive que SANY lance le régime d'actionnariat des employés, qui offre aux employés la possibilité de détenir des actions de la société par la mise en place de fonds d'incitation. Le RAE 2023 a établi un fonds d'environ 590 millions de yuans (82 millions de dollars américains) avec un prix de rachat des actions prévu à 16,13 yuans par action (2,24 dollars américains). Le capital proviendra des fonds incitatifs accumulés conformément aux dispositions pertinentes du groupe.

Embrasser le monde, inspirer le potentiel

SANY a toujours mis l'accent sur l'amélioration des avantages sociaux des employés et sur le respect du principe de « grandir ensemble, poursuivre un développement commun et partager les réalisations ». En établissant un mécanisme global d'incitation et de restriction, il vise à inspirer l'enthousiasme et la créativité des employés et à aligner les intérêts des actionnaires, de la société cotée et des particuliers. Cela encourage toutes les parties à unir leurs efforts pour stimuler le développement à long terme de SANY.

Le RAE annuel de SANY vise à partager les fruits des réalisations du groupe avec les employés. Le nombre d'employés bénéficiant d'incitatifs à la propriété d'actions augmente chaque année, et la proportion d'employés de niveau intermédiaire et de postes clés augmente d'année en année :

2020 : SANY a attribué 8,31 millions d'actions à 2 264 employés, dont 71,52 % étaient des cadres intermédiaires, des postes clés et des postes (techniques) de base.

2021 : SANY a attribué 7,54 millions d'actions à 4 205 employés, dont 91,33 % étaient des cadres intermédiaires, des postes clés et des postes (techniques) de base.

2022 : SANY a attribué 20,5 millions d'actions à 6 996 employés, dont 94,26 % étaient des cadres intermédiaires, des postes clés et des postes (techniques) de base.

2023 : SANY octroie 36,62 millions d'actions à 7 131 employés, dont 95,69 % étaient des cadres intermédiaires, des postes clés et des postes (techniques) de base.

La source des actions du RAE de 2023 est les actions qui ont déjà été rachetées par le compte spécial de SANY. Elle ne dépasse pas 36,62 millions d'actions au total et se situe à moins de 1 % du capital-actions total actuel de SANY.

Entre-temps, SANY Renewable Energy (SH688349) a publié une annonce concernant l'exercice de la deuxième période d'exercice du régime d'incitation à l'option d'achat d'actions 2020, avec 16 0368 millions d'options accordées à exercer, avec une période restreinte de trois ans. La filiale s'est engagée à devenir un chef de file mondial en matière d'équipement et de services d'énergie propre et à contribuer à l'atteinte des objectifs de pic d'émissions de carbone et de carboneutralité.

