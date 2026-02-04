ZHUHAI, Chine, 4 février 2026 /CNW/ - SANY Marine, l'unité commerciale du groupe SANY spécialisée dans les machines portuaires, a annoncé lors de son sommet des clients mondiaux et du lancement d'e-produits intelligents un partenariat stratégique avec Construction Equipment Australia (CEA), qui fait partie du groupe CFC.

SANY lance un partenariat stratégique avec Construction Equipment Australia

Cette collaboration permettra à la gamme de chariots télescopiques et de manutention de SANY d'accéder au secteur australien en pleine croissance de la manutention des matériaux, en proposant une combinaison puissante de durabilité robuste et d'innovation particulièrement adaptée aux exigences du marché australien.

En vertu des modalités de l'accord, CEA s'appuiera sur son vaste réseau de distribution national pour mettre les chariots télescopiques et de manutention de pointe de SANY à la disposition de secteurs clés en Australie, notamment l'exploitation minière, la location, la construction, l'agriculture et la manutention en vrac.

Connu pour sa résistance, son efficacité énergétique et son intégration technologique intelligente, l'équipement de SANY répond parfaitement à la demande croissante de solutions durables et performantes de manutention de matériaux en Australie. « Le partenariat avec CEA représente un jalon stratégique pour l'expansion mondiale de SANY Marine », a déclaré M. Jeff Fu, directeur du groupe SANY.

« La société CEA est fière de s'associer à des marques qui comprennent les besoins de nos clients locaux, qui peuvent fournir des produits à la pointe de la qualité et qui accordent la priorité aux exigences futures de l'industrie », a ajouté Philip Cardaci, président exécutif du groupe CFC. « L'expérience acquise par SANY dans le domaine de la fabrication au sein de ses centres de R & D et de ses usines du monde entier, et sa concentration sur la technologie électrique et intelligente complètent parfaitement notre gamme existante en pleine croissance. »

Forte d'une vaste expérience et d'un réseau de vente bien établi en Australie, la société CEA sera un partenaire stratégique clé pour SANY. En tirant parti de ses connaissances locales approfondies et de son expérience du marché, CEA devrait jouer un rôle essentiel pour soutenir la croissance à long terme de la gamme de chariots télescopiques et de manutention de SANY sur le marché australien.

« Nous sommes ravis de mettre sur le marché australien la gamme SANY de chariots télescopiques et de manutention », a commenté Hylton Taylor, chef de la direction de CEA. « Il s'agit de segments de produits que CEA connaît bien, et nous sommes impatients de promouvoir les capacités de premier plan de SANY sur le marché, en insistant sur la priorité accordée par la marque aux besoins futurs des clients », a-t-il ajouté. Le partenariat entre en vigueur immédiatement, avec l'arrivée des chariots télescopiques de SANY dans les succursales nationales de CEA à partir d'avril 2026, suivie plus tard dans l'année par le lancement des chariots de manutention.

Alors que SANY continue d'approfondir sa mondialisation, ce partenariat souligne l'attachement à long terme du groupe à fournir des solutions d'équipement fiables, durables et intelligentes dans le monde entier. En travaillant en étroite collaboration avec des partenaires locaux de confiance, SANY entend offrir des produits et des solutions qui sont non seulement concurrentiels à l'échelle mondiale, mais qui sont aussi en phase avec les conditions d'exploitation locales, les attentes des clients et les objectifs futurs du développement durable.

