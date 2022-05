Prenons par exemple le matériel d'exploitation minière et l'équipement de logistique.

Les revenus tirés des ventes de matériel d'exploitation minière à l'étranger de l'entreprise ont atteint 133,6 millions de dollars américains en 2021 (une augmentation de 101,1 % par rapport à l'année précédente), tandis que les revenus liés à l'équipement de logistique était de 180 millions de dollars américains (une augmentation de 31,2 % par rapport à l'année précédente). L'Europe, l'Asie du Sud-Est et les États-Unis ont connu l'augmentation la plus rapide sur le marché, avec des taux de croissance de 95,7 %, 48,1 % et 42,1 % respectivement.

Produits

Les véhicules de grande taille à essence et électriques de plus de 70 t de deuxième génération et les véhicules miniers à roues électriques de 100 à 300 t de SANY ont été mis sur le marché. En ce qui concerne l'équipement de logistique, une gamme complète de produits a été créée pour les marchés européen et américain, offrant un éventail complet de chariots gerbeurs à fourche télescopique électriques, de chariots et de produits de grues de quai automatisés et télécommandés à grande échelle.

Canaux

Alors que le matériel d'exploitation minière de SANY est axé sur six régions principales, dont l'Inde, l'Asie centrale et l'Afrique, l'équipement de logistique est axé sur les marchés de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie-Pacifique. Partout dans le monde, des systèmes robustes de concession ont été mis en place et ont généré des volumes de ventes stables.

Service

Sachant que le service après-vente est essentiel à l'expérience client, SANY optimise continuellement sa stratégie de service sur la scène internationale pour s'adapter à l'environnement du marché international. Nous travaillons toujours en vue d'améliorer nos services de localisation et de réaliser la transformation numérique de nos activités et services entourant la distribution de pièces de rechange.

Accélération importante en 2022

Au cours du premier trimestre de 2022, l'entreprise a enregistré une croissance encore plus forte de 161 % par rapport à l'année précédente, un résultat principalement attribuable aux améliorations stables de l'entreprise dans les domaines de la gestion, de la numérisation, de l'électrification et de la mondialisation. Presque toutes les gammes de produits connaissent aujourd'hui une croissance sans précédent sur le plan des ventes internationales; la machinerie minière affiche une croissance de 255 % et l'équipement de logistique, 98,8 %. Les nouveaux secteurs récemment introduits par l'entreprise semblent également prometteurs. En effet, ils affichent une croissance de 105 % par rapport à l'année précédente concernant les ventes de produits robotisés comme les véhicules à guidage automatique alimentés par la logistique intelligente, les chariots élévateurs faisant appel à un système de batterie haute tension au lithium et les entrepôts intelligents tridimensionnels, entre autres.

