BEIJING, 13 juillet 2023 /CNW/ - Au cours de ses 23 années d'existence, le Groupe SANY (« SANY ») s'est imposé comme un chef de file de l'industrie reconnu pour sa culture d'entreprise, son milieu de travail, le bien-être de ses employés, ses avantages sociaux et sa fidélisation des talents. De plus l'un des trois objectifs de l'entreprise est d'encourager le perfectionnement des compétences des talents hors pair. La philosophie de gestion des talents « axée sur l'employé » de SANY est la clé de son succès dans la création d'une plateforme de qualité supérieure pour soutenir la croissance des employés, protéger les droits et les intérêts de ces derniers et motiver les talents à se perfectionner de manière mutuellement avantageuse grâce à leurs aptitudes.

SANY entreprend un nouveau parcours

Plus tôt cette année, SANY a été nommé « employeur extraordinaire de l'année 2022 » par Liepin, une plateforme de perfectionnement professionnel et de perfectionnement des talents de premier plan en Chine qui a organisé le 8e événement annuel en collaboration avec le plus important média chinois, The Paper. SANY a été reconnu pour « ses divers programmes d'encouragement qui inspirent les employés à exploiter tout leur potentiel, respectent et honorent la valeur des employés et créent un avenir meilleur avec ses employés ». En 2021, SANY figurait au 10e rang en Chine élargie et au 230e rang mondial selon le classement Best Employers de Forbes, qui a été compilé en partenariat avec la société d'études de marché Statista après avoir sondé 150 000 travailleurs à temps plein et à temps partiel de 58 pays. SANY, qui comptait 26 374 employés à la fin de 2022 est déterminé à promouvoir le développement durable à long terme, notamment en faisant la promotion de « She Power »; les femmes représentaient alors 12,5 % des membres de la direction du groupe.

De plus, en tirant parti de la plateforme de service HRSSC de SANY, de discussions de groupe régulières, de réunions de coordination du personnel, de conférences à l'intention des travailleurs, d'entrevues avec les employés et plus encore, SANY a pris connaissance des préoccupations et des attentes des employés et a répondu à celles-ci. Un sondage interne compilant 20 262 questionnaires fait état d'un taux de satisfaction des employés de 87 %. Entre-temps, SANY a mis en place un programme d'encouragement complet comprenant une prime liée à la marge brute supplémentaire, des options sur actions, des mesures incitatives pour les projets et plus encore pour attirer les employés les plus talentueux dans le domaine de la technologie. Et en 2022 seulement, l'entreprise a offert des subventions totalisant 428 700 yuans à 32 employés aux prises avec des difficultés financières.

En 2022, les programmes et événements de formation de SANY ont attiré 20 683 participants, dont 78,4 % des employés ont terminé leur formation, ce qui représente une moyenne de 96,8 h par personne.

« Je travaille à SANY depuis plus d'une décennie », a déclaré Hu Jiangxue, directeur adjoint de SANY Human Resources et directeur du collège polytechnique de SANY au Hunan. « Notre philosophie de base en matière de gestion des ressources humaines repose sur la réussite des employés. Nos programmes de fidélisation des talents aident les travailleurs à entreprendre une formation et à devenir des ingénieurs débutants pour les activités de robotique, et grâce à l'apprentissage des technologies numériques et intelligentes, nous visons à aider les ingénieurs, les spécialistes des ventes et les travailleurs à transformer leur carrière au cours des prochaines années. »

L'année 2023 marque également un moment décisif pour le collège polytechnique de SANY au Hunan. L'établissement d'études à temps plein recrute une classe d'étudiants qui se spécialisent dans les véhicules à énergie nouvelle pour la prochaine année scolaire. L'établissement compte maintenant sur quatre grands domaines (la fabrication intelligente, les machines de construction, l'industrialisation de la construction et le commerce international) pour fidéliser les talents dont les industries manufacturières chinoises ont tant besoin à l'époque de l'Industrie 4.0.

