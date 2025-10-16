Santé Québec se munit de leviers supplémentaires pour offrir un meilleur accès aux chirurgies

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Santé Québec franchit une nouvelle étape vers un réseau plus agile et performant visant à améliorer l'accès aux services chirurgicaux. En collaboration avec le gouvernement du Québec, cette initiative unique garantit un accès rapide et équitable aux chirurgies pour la population, en réduisant progressivement les délais d'attente et en optimisant la complémentarité des services offerts dans le réseau.

Les cas les plus urgents seront traités en priorité, d'abord et avant tout dans les établissements publics. Les usagers ne nécessitant pas une prise en charge immédiate seront orientés selon une séquence graduelle de trois offres de services hiérarchisées :

En premier lieu avec le médecin traitant, dans l'établissement de santé public d'origine. Dans un deuxième temps, si le médecin traitant ne peut pas effectuer l'opération, auprès d'un autre médecin dans le même établissement ou dans un autre centre hospitalier public. Troisièmement, si les deux précédentes options ne sont pas disponibles dans les temps requis, dans un centre médical spécialisé (CMS), et ce, sans frais pour l'usager. Ce recours, strictement balisé, ne sera considéré que s'il est pertinent et nécessaire par les équipes médicales.

Ce mécanisme servira à mieux planifier et établir les priorités, tout en orientant au bon moment et au bon endroit les usagers vers des soins chirurgicaux appropriés.

Pour mettre en œuvre cette initiative, Santé Québec collabore étroitement avec les établissements publics et les centres médicaux spécialisés (CMS) afin de combiner les capacités et les expertises complémentaires de chacun.

« Ce projet important constitue une avancée majeure au sein du réseau de santé public. Il permettra de bonifier significativement l'accès aux services chirurgicaux, de raccourcir les temps d'attente pour les usagers et d'augmenter le nombre d'interventions réalisées dans des délais acceptables. Ce règlement et ce nouveau mécanisme de gestion favoriseront la fluidité des soins et l'amélioration de nos pratiques. Nous sommes fidèles à notre priorité, celle d'offrir à la population québécoise un accès rapide et équitable aux services spécialisés. La collaboration de tous est essentielle et nous saluons le travail des équipes qui rendent cette transformation possible », souligne Maryse Poupart, vice-présidente, Opérations et Coordination santé et services sociaux.

« Cette initiative vise avant tout à améliorer la qualité des soins et à renforcer la sécurité des patients. En misant sur une meilleure coordination des services et une gestion rigoureuse des trajectoires chirurgicales, nous mettons tout en œuvre pour que chaque usager bénéficie de soins appropriés, au bon moment et au bon endroit », affirme Dr Jean Longtin, vice-président, Excellence clinique.

SOURCE Santé Québec

Pour renseignements : [email protected], Ligne média: 418 781-6209