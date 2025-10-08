MONTRÉAL, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Alors que la période estivale s'achève, Santé Québec fait un bilan positif de celle-ci dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Au cours de l'été 2025 (entre le 15 mai et le 15 septembre) :

Période estivale 2025 : Santé Québec dresse un premier bilan positif dans le réseau de la santé et des services sociaux (Groupe CNW/Santé Québec) Documents connexes VOIR PDF Période estivale 2025 : Santé Québec dresse un premier bilan positif dans le réseau de la santé et des services sociaux (Groupe CNW/Santé Québec)

ce sont 1 339 bris de services 1 qui ont été constatés;

qui ont été constatés; de ce lot, 1 029 (76,8 %) ont pu être complètement évités;

310 (23,2 %) situations de bris de services se sont concrétisées. Pour chacune de ces situations, des mesures de mitigation ont pu être identifiées et mises en place pour diminuer leur effet sur les soins et services à la population.

Une comparaison entre les périodes estivales de 2024 et 2025 démontre une diminution importante du nombre de bris de services dans le réseau de la santé et des services sociaux.

« La préparation en amont à cette période et le déploiement d'outils de suivi plus efficaces, comme un suivi en temps réel des bris de services potentiels et une équipe volante nationale pouvant être déployée pour répondre à des besoins sur le terrain, nous ont permis de faire mieux cet été pour les usagers. Cet été, il y a eu moins de bris de services, moins de temps supplémentaire et moins de temps supplémentaire obligatoire dans le réseau, que durant la période estivale 2024 », constate Maryse Poupart, vice-présidente, Opérations et Coordination Santé et services sociaux.

Un nouvel outil pour mieux prévoir et agir

Contrairement aux années passées, forte de sa vue globale sur l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux, Santé Québec a pu suivre étroitement l'évolution des besoins durant toute la saison estivale.

« Avec la création d'un outil partagé aux établissements, leur permettant de signaler les bris de services prévus ou potentiels, les établissements et le siège social de Santé Québec, sur la base de ces données, ont pu prévoir des mesures de mitigation spécifiques pour répondre aux besoins identifiés », a ajouté Véronique Wilson, directrice générale adjointe de la coordination réseau et soutien aux opérations.

La prévisibilité qu'offre l'outil a notamment permis d'éviter un bris de services en obstétrique à La Malbaie (CIUSSS de la Capitale-Nationale). Répondant à un « appel à tous », le CISSS de Chaudière-Appalaches est venu soutenir en inhalothérapie les équipes dans Charlevoix.

Une équipe volante publique pour soutenir les équipes sur le terrain

De plus, la disponibilité d'une équipe volante publique a permis d'assurer la continuité des soins et services, mais aussi de réduire le recours aux agences privées. Ce sont plus de 260 ressources, réparties dans cinq établissements bénéficiaires, qui sont venues soulager les équipes en place ou pallier des besoins de main-d'œuvre ponctuels.

Par exemple, au Centre-mère enfant de Sept-Îles (CISSS de la Côte-Nord), un bris de service a pu être évité grâce à une réorganisation du travail dans l'équipe. Des prêts de services interétablissements ont été effectués et des infirmières de l'équipe volante publique ont été déployées. Notons aussi que des infirmières de la Côte-Nord sont venus prêter main-forte à leurs anciennes collègues, notamment des retraitées.

Merci au personnel et cliniciens

Santé Québec tient à remercier le personnel, les cliniciens et toutes les équipes aux quatre coins du Québec pour leur engagement durant la période estivale.

Les données sur la saison estivale dans le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que des exemples de bris de services évités et de bris de services confirmés, mais accompagnés de mesures de mitigation, sont disponibles dans ce document d'une seule page.



____________________________

1 Un bris de services correspond à l'arrêt d'un service ou à l'indisponibilité d'un soin ou service pendant une période donnée.

SOURCE Santé Québec

Pour renseignements : Relations médias - Santé Québec, [email protected], 418 781-6209