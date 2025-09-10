Santé Québec annonce la nomination de madame Julie Lussier au poste de vice-présidente - Affaires publiques et communications

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Santé Québec annonce la nomination de Julie Lussier au poste de vice-présidente - Affaires publiques et communications. Mme Lussier entrera en fonction le 11 septembre prochain.

Cette dernière sera responsable des stratégies globales de communication interne et externe.

« Julie Lussier amène avec elle une vaste expérience autant du secteur public que privé ainsi qu'une compréhension fine du secteur de la santé et des services sociaux Son dynamisme, son leadership ainsi que l'étendue des liens avec différents intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que sa crédibilité auprès d'eux constituent des atouts exceptionnels sur lesquels nous pourrons compter dans la réalisation de notre mission », a déclaré Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec.

« Je joins Santé Québec avec toute la passion qui me caractérise, enthousiaste face aux défis à relever. Je mettrai toutes mes énergies à réaliser la mission de cette organisation à laquelle je crois énormément, et dont les équipes sont engagées à transformer durablement le réseau de la santé et des services sociaux », a déclaré quant à elle Julie Lussier.

À propos de Julie Lussier

Issue du milieu des affaires, des communications, de l'éducation, du monde de la culture et de la politique, Mme Lussier cumule plus de vingt ans dans des postes de gestion et d'administration névralgiques pour des organisations telles que PwC Canada et la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE). Elle a siégé à plusieurs conseils d'administration lui permettant de guider stratégiquement diverses organisations, en plus d'avoir été chargée de cours à l'Université de Montréal où elle enseignait les relations avec les médias. Au cours des sept dernières années, elle a occupé successivement les postes de directrice du cabinet du ministre de l'Éducation avant de joindre celui de la Santé.

Madame Lussier est titulaire d'un baccalauréat en relations publiques, communication appliquée et relations industrielles de l'Université de Montréal et a réalisé des études en administration des affaires à HEC Montréal.

