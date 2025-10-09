Résultats financiers 2024-2025 - Santé Québec réalise des économies de près de 750 M$

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Alors que son rapport annuel de gestion a été déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec, Santé Québec dévoile les résultats financiers de son premier exercice.

Cette année de transition, marquée par la prise en charge progressive du réseau de la santé et des services sociaux par la société d'État, a permis de poser les bases d'une gestion financière rigoureuse et responsable.

La croissance du déficit projeté freinée

À l'automne 2024, le déficit projeté du réseau de la santé et des services sociaux était évalué à 1,569 G$. Dès son entrée en fonction, Santé Québec a travaillé à viser un retour à l'équilibre budgétaire. Cette démarche, qui s'est échelonnée au cours des quatre mois de sa première année financière, a permis de générer des économies importantes de près de 750 M$. Même en réalisant ces économies, Santé Québec est parvenue à absorber des volumes additionnels et à améliorer l'accès, ce qui, autrement, aurait pu occasionner plus de 500 M$ en coûts additionnels au déficit anticipé.

« Tout en soutenant l'augmentation des volumes d'activité dans le réseau, nous avons pu réaliser près de 750 millions de dollars d'économies, et ce, en parvenant à limiter les effets sur les soins et les services à la population. Sans les efforts combinés de toutes les équipes de Santé Québec, le déficit aurait pu atteindre jusqu'à 2,1 G$ en raison notamment de l'augmentation des volumes d'activité dans le réseau », a déclaré Sonia Dugas, vice-présidente aux finances.

Une augmentation des volumes reconnue et soutenue

Parallèlement aux efforts d'économie, l'augmentation des volumes dans les établissements a engendré des coûts supplémentaires de plus de 500 M$ pour les mois de décembre 2024 à mars 2025.

Le gouvernement du Québec a d'ailleurs reconnu les efforts de redressement de Santé Québec dans son budget 2025-2026, en accordant une somme de 1,149 G$ pour notamment couvrir les surcoûts liés à l'augmentation des volumes.

Grâce à cette contribution et aux économies réalisées, Santé Québec clôture l'exercice 2024-2025 avec un déficit annuel d'exploitation de 240 M$, soit moins de 1 % de son budget annuel.

Un passif hérité de la fusion des établissements

La fusion des établissements du réseau en une seule entité, le 1er décembre dernier, a entraîné le transfert d'un passif de 2,9 G$ lié aux déficits cumulés antérieurs des établissements.

Les résultats finaux d'opération de Santé Québec

Le déficit final est de 1,851 G$ pour la période d'opération de Santé Québec. Ce déficit inclut : les sommes liées aux transferts du passif des établissements et la somme accordée pour couvrir les surcoûts liés à l'augmentation des volumes.

Une nouvelle approche financière basée sur la performance financière

Depuis le 1er avril dernier, Santé Québec assume seule l'entière gestion financière du réseau. L'année financière 2025-2026 constitue la première année financière complète de la société d'État.

Cette nouvelle approche financière préconisée repose sur des leviers qui lui permettront d'optimiser les ressources du réseau, mais aussi d'améliorer l'accès et la qualité des soins et services pour la population. Enfin, pour donner plus de prévisibilité aux établissements, 99 % de leur budget annuel a été confirmé en début d'année financière, une première pour le réseau.

Santé Québec tient à souligner les efforts de toutes ses équipes, aux quatre coins du Québec, qui ont permis de répondre de manière significative aux efforts de retour à l'équilibre budgétaire.

« Les résultats obtenus ne se sont pas faits sans efforts. Nous avons fait des choix difficiles, ensemble. La solution ne peut plus être seulement d'injecter des sommes supplémentaires, année après année, dans le réseau. Nous souhaitons faire plus et différemment pour réaliser notre mission et ainsi répondre aux besoins grandissants de la population. Nous continuerons à travailler sur l'efficience afin que chaque dollar investi puisse servir aux soins à l'usager », a conclu Mme Dugas.

Pour consulter notre rapport annuel, suivez le lien suivant : sante-quebec-rapport-annuel.pdf

SOURCE Santé Québec

