Santé Québec : près de 200 postes de cadres supprimés depuis sa création

QUÉBEC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Devant certains commentaires inexacts sur le nombre de cadres à son emploi, Santé Québec tient à faire une mise au point.

La société d'État rappelle que ce sont près de 200 postes de cadres qui ont été abolis depuis le 1er décembre 2024. De ces derniers, les postes de vice-président exécutif ainsi que trois postes de vice-présidents adjoints ont été abolis au printemps dernier.

« La réduction de la bureaucratie et l'amélioration de l'efficacité du réseau sont des priorités qui vont nous permettre de concentrer nos ressources sur notre mission première : les soins et les services aux usagers du réseau de la santé et services sociaux. », affirme Vincent Lehouillier, vice-président Talent, Culture et Engagement.

Des coûts administratifs sous la cible

Santé Québec est l'employeur unique de 327 000 employés, dans 30 établissements et à son siège social. Au 15 novembre 2025, Santé Québec comptait 12 668 cadres, soit 189 de moins qu'à la même période l'an dernier. Cette réduction a grandement contribué à la capacité de la société d'État à maintenir ses frais administratifs à 4,23 %, en dessous de son objectif de 4,66 %.

Cette diminution du nombre de cadres s'est effectuée dans un contexte de gel d'embauche, en vigueur depuis l'automne 2024. De plus, Santé Québec s'est assurée de maintenir les conditions salariales de 106 personnes transférées du Ministère de la Santé et Services sociaux vers la société d'État comme le stipule sa loi constitutive. Pour ce faire, des postes de cadres intermédiaires ont dû ainsi être créés.

« Nos efforts se poursuivront, notamment dans le cadre de 26 projets majeurs de réorganisation, dont plusieurs se mettront en branle dans les mois à venir. De plus, nous travaillons actuellement à déterminer de nouvelles balises sur les ratios de gestion qui pourront être appliquées dans toute notre organisation », a conclu M. Lehouillier.

SOURCE Santé Québec

