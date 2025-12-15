Le conseil d'administration de Santé Québec annonce la nomination de la présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Côte-Nord

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration (CA) de Santé Québec annonce la nomination de Mme Sophie Boulva à titre de présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du CISSS de la Côte-Nord. Cette nomination a été entérinée par le CA de la société d'État le 12 décembre dernier. Mme Boulva entrera en fonction le 5 janvier 2026.

Note biographique

Mme Sophie Boulva, présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du CISSS de la Côte-Nord. (Groupe CNW/Santé Québec)

Depuis mars 2023, Mme Sophie Boulva occupe le poste de directrice adjointe du Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) - Services dans la communauté - Rive nord (secteur Mauricie), au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Auparavant, elle a été consultante en gestion de la santé et des services sociaux et directrice adjointe SAPA - Soutien à domicile (SAD) et partenariat, au CISSS de la Montérégie-Est.

Mme Boulva cumule près de 30 ans d'expérience au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Elle a amorcé sa carrière comme ergothérapeute avant d'occuper divers postes de gestion, où elle s'est distinguée par son leadership et son engagement envers l'amélioration continue des services. Son parcours témoigne d'une expertise approfondie et d'une capacité à accompagner les équipes dans la mise en œuvre de projets stratégiques visant à optimiser la qualité des soins offerts à la population.

Mme Boulva est titulaire d'une maîtrise en administration publique, option management public, de l'École nationale d'administration publique, ainsi que d'un baccalauréat en ergothérapie de l'Université de Montréal.

À propos de Santé Québec

Santé Québec est une société d'État responsable d'offrir des services de santé et des services sociaux par l'entremise d'établissements publics ainsi que de coordonner et de soutenir l'activité des établissements privés et de certains autres prestataires de services. Son rôle est de s'occuper des opérations et de la performance des activités du réseau afin d'assurer la satisfaction des usagers et usagères.

