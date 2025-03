Santé Québec modifie son organisation pour rapprocher les décisions du terrain et offrir de meilleurs soins et services à la population

Nomination de Maryse Poupart au poste de VP Opérations et Coordination Santé et services sociaux

MONTRÉAL, le 21 mars 2025 /CNW/ - Afin d'accélérer l'amélioration des soins et services à la population, Santé Québec allège son organisation et adopte une approche qui a fait ses preuves ici et ailleurs dans le monde : un mode de gestion qui combine les expertises administratives et médicales pour mieux servir la population.

Ce changement entraine l'abolition d'un niveau de gestion, celui de la vice-présidence exécutive - Opérations et transformation, et réduira le nombre de cadres de 20%.

Ce nouveau mode de gestion répartit les responsabilités en deux pôles complémentaires.

Vice-présidence Opérations - Coordination Santé et services sociaux

« J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de Maryse Poupart au nouveau poste de vice-présidente - Opérations et Coordination Santé et services sociaux. Avec ses 30 ans d'expérience, sa connaissance du terrain et sa capacité de mobiliser les équipes, Maryse nous aidera à faire mieux, plus rapidement, pour les Québécois et Québécoises. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans ces changements importants pour leur collaboration », a affirmé Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec.

Maryse Poupart supervisera notamment les secteurs suivants :

Coordination services préhospitaliers et hospitaliers ;

Services spécialisés en santé physique ;

Santé publique, soins primaires et communautaires;

Personnes âgées et hébergement;

Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme, et déficience physique (DITSADP), santé mentale et dépendance ;

Jeunesse ;

Dans son rôle, Mme Poupart soutiendra également au quotidien les PDG des 30 établissements. Elle entrera en fonction le 14 avril prochain. Des notes biographiques peuvent être consultées ci-dessous.

Vice-présidence - Excellence clinique

Cette vice-présidence supervisera, quant à elle, les équipes responsables des pratiques professionnelles, c'est-à-dire :

Médecine familiale ;

Médecine spécialisée ;

Services de santé multidisciplinaires;

Services sociaux multidisciplinaires;

Soins infirmiers ;

Transformation numérique des pratiques cliniques;

Qualité et résultats clinique de santé ;

Planification, analyse et modélisation ;

Trajectoires clientèle;

Pharmaceutique ;

Valorisation de la pratique en recherche, innovation et affaires universitaires;

Expérience usager.

Cette vice-présidence conservera par ailleurs des responsabilités liées à l'implantation des systèmes d'information qui contribueront à la transformation de l'organisation clinique. Toutes les autres activités en la matière relèveront dorénavant de la vice-présidence des technologies de l'information.

Le processus de recrutement pour le poste de vice-président.e - Excellence clinique se poursuit.

Une organisation allégée

L'abolition de la vice-présidence exécutive - Opérations et transformation permettra de réduire le nombre de paliers de gestion et le nombre de cadres de 20%.

Dans une volonté de simplifier et d'alléger l'organisation, le poste de vice-président exécutif et trois postes de vice-présidents adjoints sont abolis. Conséquemment, plusieurs gestionnaires œuvrant au sein de ces équipes verront leurs rôles et responsabilités redéfinies.

Notes biographiques de Mme Maryse Poupart

Mme Poupart est une gestionnaire chevronnée du réseau de la santé et des services sociaux depuis près de 30 ans. Elle est présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Centre depuis 2023. Au cours de sa carrière, elle a occupé plusieurs postes névralgiques, notamment à la tête du CISSS de Lanaudière et auparavant comme directrice générale adjointe aux programmes de soutien, d'administration et de partenariat au CISSS de la Montérégie-Centre.

Titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'ENAP, son leadership et sa vision lui ont valu, à elle et ses collaborateurs, plusieurs distinctions, dont le Prix Stars du Réseau de la santé en 2024 et le Prix d'excellence de l'administration publique du Québec en 2023. Maryse Poupart détient aussi un diplôme FORCES de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Elle siège également sur différents groupes de travail au sein du réseau ainsi dans le milieu académique et auprès de partenaires.

Madame Poupart est reconnue pour son leadership opérationnel et sa détermination dans la transformation des pratiques et ce, en considérant les personnes impliquées dans la gestion du changement.

