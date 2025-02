Santé Québec fait le point sur la situation des urgences au Québec

MONTRÉAL, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de son sixième point de presse sur la situation des urgences au Québec, Santé Québec, dans le contexte où les urgences sont sous pression à l'approche du pic hivernal, a présenté certains points d'accès à la première ligne (811 et Guichet d'accès à la première ligne).

Accès à la première ligne

Nombre de visites quotidiennes dans les urgences du Québec (Groupe CNW/Santé Québec)

L'accès à la première ligne est un enjeu pour le réseau de la santé et des services sociaux. Entre le 4 et le 10 février 2025, près de la moitié des visites à l'urgence ont été effectuées par des patients dont les besoins de santé étaient non urgents.

811

811 est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel, disponible 24 heures sur 24, 365 jours par année. Différentes options sont offertes à la population :

Option 1 - Info-Santé : conseils en santé (ex.: symptômes d'allure grippale, gastroentérite);

Option 2 - Info-Social : conseils psychosociaux (ex. : anxiété, difficultés familiales ou deuil)

Option 3 - Guichet d'accès en première ligne qui s'adresse aux personnes n'ayant pas de médecin de famille et qui ont un besoin de santé ponctuel.

« Il est important de préciser que contrairement à ce que certains croient, les professionnels de 811 ne dirigent pas toujours les usagers vers l'urgence. Au contraire, pour la période du 5 au 11 février 2025, seulement le tiers des appelants ont été dirigés vers l'urgence. Les autres ont obtenu des recommandations pour se soigner à la maison ou ont été dirigés vers un médecin, un pharmacien ou une autre ressource. » Robin-Marie Coleman, vice-présidente adjointe, coordination de l'accès et trajectoire de soins, Santé Québec

Guichet d'accès à la première ligne (GAP)

Le Guichet d'accès à la première ligne est un service qui permet de répondre aux besoins de santé ponctuels pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille ou d'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPS).

Une fois le questionnaire en ligne complété, et si nécessaire, un intervenant du GAP appellera l'usager pour effectuer une évaluation du besoin de santé et le diriger vers la ressource appropriée. Il pourra alors trouver un rendez-vous, si une consultation avec un professionnel de la santé paraît nécessaire.

Situation dans les urgences au Québec

Comparaison avec l'an dernier pour le taux d'occupation sur civière

Entre 2023- 2024 et 2024-2025, le taux d'occupation sur civière au Québec est passé de 113 % à 121 %, une augmentation de 8 % par rapport à l'an dernier.

2024-2025, le taux d'occupation sur civière au Québec est passé de 113 % à 121 %, une augmentation de 8 % par rapport à l'an dernier. Les taux d'occupation sur civière de Montréal et du 450 se situent encore bien au-delà de la moyenne québécoise. Pour Montréal, il est passé de 125 % l'an dernier à 145 % cette année, alors que pour le 450, il est passé de 139 % en 2023-2024 à 138 % en 2024-2025.

Comparaison sur les six dernières semaines pour le taux d'occupation sur civière

Pour l'ensemble du Québec, le taux d'occupation sur civière est à la hausse depuis les trois dernières semaines et a atteint un nouveau sommet à 124 %.

Comparaison avec l'an dernier pour la durée moyenne de séjour

Pour l'ensemble du Québec, la durée moyenne de séjour est passée de 18 heures à 18,8 heures, soit une détérioration d'environ 48 minutes par patient, pour la période du 28 janvier au 10 février.

Pour l'évolution de la durée moyenne de séjour sur civière à l'urgence, pour l'année en cours, nous constatons un plateau depuis les dernières semaines. Malgré l'augmentation des visites à l'urgence et l'augmentation du nombre de patients sur civière par jour, cette stabilisation s'explique par le déploiement des stratégies de gestion de la surcapacité et les améliorations dans le processus de fluidité hospitalière du réseau.

Comparaison avec l'an dernier pour le nombre de visites par jour aux urgences

Au niveau de l'évolution du nombre de visites quotidiennes dans les urgences du Québec, pour la période du 28 janvier au 10 février 2025, en moyenne 10 153 patients ont visité les urgences du Québec, par jour, une augmentation d'environ 5 % par rapport à l'année dernière. Cela représente près de 500 visites supplémentaires par jour par rapport à 2023-2024, mais également plus de 1 500 visites par jour de plus qu'en 2022-2023.

Chaque jour, pour cette période, environ 1 700 personnes se sont présentées à l'urgence pour des symptômes d'allure grippale, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'an dernier. De plus, nous notons une augmentation de 14 % par rapport à la semaine dernière. Ces visites supplémentaires exercent une pression importante sur les équipes.

« En ce moment, le niveau d'activité grippale est élevé. Nous suivons la situation de près, nous pourrions en effet être dans une des pires saisons des dix dernières années. On remarque aussi au Canada et dans d'autres provinces comme l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique, que la circulation de l'influenza est actuellement en hausse. Nous nous attendons à ce que le pic soit atteint, ou alors le sera sous peu. Il n'est pas trop tard pour se faire vacciner : la vaccination est toujours disponible et particulièrement recommandée pour les personnes à risque de développer des complications. » Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique.

