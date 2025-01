Santé Québec fait le point sur la situation des urgences au Québec

MONTRÉAL, le 10 janv. 2025 /CNW/ - Après plusieurs jours d'achalandage soutenu dans le réseau, Santé Québec a présenté un bilan de la situation vendredi matin spécifiant que les taux d'achalandage demeurent élevés dans les urgences mais que la durée moyenne de séjour s'est améliorée.

Frédéric Abergel, vice-président exécutif aux opérations et à la transformation, et Véronique Wilson, directrice générale, coordination réseau et soutien aux opérations ont fait état des résultats liés à la préparation des derniers mois pour la saison hivernale.

« Santé Québec travaille depuis juillet 2024 sur sa préparation à la saison hivernale, en collaboration avec tous les établissements du réseau. Chacun a identifié les causes et solutions propres à sa réalité. Nous effectuons une vigie et les soutenons dans le déploiement de leurs plans. Malgré la situation imparfaite, les signes sont encourageants. »

Comparaisons avec l'an dernier

Entre 2023-2024 et 2024-2025, le taux d'occupation des civières est passé de 113% à 106%, pour la période du 28 décembre au 8 janvier. La situation est donc considérée comme étant stable.

La durée moyenne de séjour est passée de 19,2 heures à 17,9 heures, soit une amélioration de 1,3 heures par patient, pendant la même période. Cette amélioration témoigne des résultats issus de travaux effectués dans la planification hivernale.

Parmi les 55 établissements de plus de 100 lits au Québec, 35 se sont améliorés ou sont restés stables dans les deux indicateurs, soit le taux d'occupation des civières et la durée moyenne de séjour, 13 se sont améliorés sur l'un des deux indicateurs et 7 se sont détériorés pour les deux indicateurs.

Pour éviter l'urgence

La période hivernale n'est pas encore terminée et plusieurs efforts restent à faire pour améliorer la situation à l'urgence.

Cette année, la première ligne a augmenté de 23% l'offre de rendez-vous. Malgré cela, 44,5% des visites à l'urgence sont des patients dont les besoins sont non urgents et qui pourraient être traités en première ligne.

Il est important de rappeler que des alternatives existent à l'urgence : le 811 Info-Santé ou Info-Social, le Guichet d'accès à la première ligne, les pharmaciens, les médecins de famille.

