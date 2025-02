Santé Québec fait le point sur la situation des urgences au Québec

Entre 2023-2024 et 2024-2025, le taux d'occupation sur civière au Québec est passé de 111 % à 115 %, pour la période du 21 janvier au 3 février, en augmentation de 4 % par rapport à l'an dernier.

Les taux d'occupation sur civières de Montréal et du 450 se situent encore bien au-delà de la moyenne québécoise. Pour Montréal, il est passé de 126 % l'an dernier à 140 % cette année, alors que pour le 450, il est passé de 133 % en 23-24 à 131 % en 24-25.

Comparaisons sur les six dernières semaines pour le taux d'occupation sur civière

Depuis les trois dernières semaines, le taux d'occupation sur civière pour l'ensemble du Québec est à la hausse, sans toutefois atteindre les niveaux des deux premières semaines de janvier.

Comparaisons avec l'an dernier pour la durée moyenne de séjour

Pour l'ensemble du Québec, la durée moyenne de séjour est passée quant à elle de 18,2 heures à 18,4 heures, soit une légère détérioration d'environ 12 minutes par patient, pour la période du 21 janvier au 3 février.

Comparaisons avec l'an dernier pour le nombre de visites par jour aux urgences

En moyenne, entre le 21 janvier et le 3 février 2025, 9 787 patients ont visité les urgences du Québec chaque jour, soit une augmentation de 3,8% par rapport à l'an dernier.

Pour l'ensemble du Québec, ce sont plus de 350 visites supplémentaires quotidiennement qui ont été observées par rapport à la même période en 2024. Ces visites supplémentaires exercent une pression importante sur les équipes.

De ces 350 visites supplémentaires, Montréal reçoit, chaque jour, plus de 220 visites supplémentaires que l'an dernier. Pour le 450, il s'agit de plus de 150 visites de plus par jour comparé à l'an dernier.

SOURCE Santé Québec

Renseignements : Ligne média de Santé Québec: 418-781-6209, [email protected]