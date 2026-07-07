LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SANTÉ QUÉBEC ANNONCE DEUX NOMINATIONS

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration (CA) de Santé Québec annonce la nomination de Mme Sonia Marceau au poste de vice-présidente adjointe à la gouvernance et à la coordination, au siège social de Santé Québec, ainsi que celle de Mme Stéphanie Simoneau au poste de présidente-directrice générale adjointe de Santé Québec Chaudière-Appalaches. Ces nominations ont été entérinées par le CA de la société d'État le 6 juillet 2026.

Mme Sonia Marceau, poste de vice-présidente adjointe à la gouvernance et à la coordination, au siège social de Santé Québec (Groupe CNW/Santé Québec) Mme Stéphanie Simoneau, présidente-directrice générale adjointe de Santé Québec Chaudière-Appalaches (Groupe CNW/Santé Québec)

Forte d'une vaste expérience dans le domaine de la santé, Mme Sonia Marceau a notamment œuvré pendant plusieurs années au ministère de la Santé et des Services sociaux et a jusqu'à tout récemment occupé les fonctions de vice-présidente aux services aux personnes assurées à la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en santé communautaire, elle a enrichi son parcours par de nombreuses formations de perfectionnement et détient également une certification Lean Green Belt.

Mme Marceau entrera en fonction le 10 août 2026.

Depuis 2015, Mme Stéphanie Simoneau évolue au sein de Santé Québec Chaudière-Appalaches, où elle a développé une connaissance approfondie des réalités, des besoins et des enjeux de la région en matière de santé et de services sociaux. Jusqu'à tout récemment, elle occupait le poste de directrice générale adjointe des programmes sociaux, de réadaptation et de santé communautaire.

Titulaire d'un baccalauréat en service social et d'une maîtrise en gestion et développement des organisations, Mme Simoneau met à profit une solide expertise ainsi qu'une vaste expérience de gestion au bénéfice de la population de Chaudière-Appalaches.

Mme Simoneau entrera en fonction le 13 juillet 2026.

À propos de Santé Québec

Santé Québec est une société d'État responsable d'offrir des services de santé et des services sociaux par l'entremise d'établissements publics ainsi que de coordonner et de soutenir l'activité des établissements privés et de certains autres prestataires de services. Son rôle est de s'occuper des opérations et de la performance des activités du réseau afin d'assurer la satisfaction des usagers et usagères.

SOURCE Santé Québec

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