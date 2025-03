SANTÉ QUÉBEC ANNONCE LA FORMATION DU COMITÉ NATIONAL DES USAGERS

MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de Santé Québec a procédé à la nomination des dix membres du comité national des usagers (CNU).

Le mandat premier du CNU est de donner une voix aux usagers afin qu'ils puissent contribuer à améliorer l'accès aux soins et aux services dans le réseau, promouvoir et défendre leurs droits. La création du CNU est prévue à l'article 86 de la Loi sur la gouvernance du système de santé. Les comités d'usagers des centres intégrés (CUCI) seront remplacés sous peu par des comités d'usagers d'établissements (CUÉ).

« Le comité national des usagers, avec sa portée nationale, permettra à Santé Québec de nourrir ses réflexions quant à l'accessibilité des usagers et de leurs proches au réseau de la santé et des services sociaux. Régionalement, les CUÉ seront assurément des lieux de partage d'expériences pour ancrer davantage les décisions prises par les établissements, en fonction des besoins des usagers et de la population. Le conseil d'administration de Santé Québec s'engage à considérer les recommandations qui seront formulées par ces instances » a expliqué madame Christiane Germain, présidente du conseil d'administration de Santé Québec.

Rappelons que le terme « usager » se veut inclusif et regroupe autant les résidents, patients, proches-aidants et tout autre utilisateur des services de santé et services sociaux.

Nominations

Santé Québec est fier d'annoncer la nomination des dix (10) membres au CNU.

Alain Deguire ;

; Kyle Rodeck ;

; Micheline Landry;

Violaine Héon;

Michel Fournier ;

; Sylvain Patrick-Aboly;

Claire Morin;

Jérôme Di Giovanni ;

; Michel Vaillancourt ;

; Patrick Thierry Grenier .

Des notes biographiques peuvent être consultées ci-dessous.

Processus de composition et comité de sélection

En vertu de la loi, le comité national des usagers doit être composé des membres suivants :

Trois personnes (au minimum) désignées par et parmi les membres des comités des usagers des établissements publics et privés;

Trois personnes désignées par le conseil d'administration de Santé Québec à partir d'une liste de noms fournie par les organismes représentatifs des membres des comités des usagers qu'il identifie;

Une personne qui exerce des responsabilités de direction sous l'autorité immédiate du président et chef de la direction désignée par le conseil d'administration.

Un processus de sélection a été effectué par la société d'État, incluant la mise sur pied d'un comité de sélection composé d'un membre de la direction de Santé Québec, d'un membre du conseil d'administration et d'un usager du réseau de la santé et des services sociaux.

Ce processus a permis d'analyser et sélectionner les membres du CNU.

Notes biographiques

Candidats nommés par et parmi les comités d'usagers et de résidents

Profil hospitalier

Alain Deguire est un expert en transformation et optimisation des processus d'entreprise. Il maîtrise l'approche Lean (DMAIC). Monsieur Deguire a également une solide expérience en gestion de projets, incluant l'élaboration de plans de travail détaillés et le suivi régulier de l'avancement des projets. Monsieur Deguire est président du comité d'usagers de l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM) depuis 2020. Il est également membre du CA de l'ICM.

Profil Première ligne

Kyle Rodeck est le propriétaire et fondateur de Merchant Corner, une entreprise spécialisée dans la conception et le développement de boutiques en ligne pour des petites et moyennes entreprises (PME). Il occupe ce poste depuis 2002. En plus de son expérience professionnelle, monsieur Rodeck est président du comité des usagers d'Arthabaska-et-de-l'Érable depuis 2020 et membre du même comité depuis juin 2019. Il est également impliqué dans la communauté en tant qu'accompagnateur pour des personnes âgées ayant des besoins informatiques.

Profil CHSLD

Micheline Landry souhaite rester active tout en redonnant à la communauté. Elle a gardé des enfants pendant plus de 25 ans et a été aidante naturelle pendant plus de 15 ans. Elle souhaite poursuivre sa carrière en informant, assistant et défendant les droits des usagers à travers le Québec. Madame Landry est présidente du comité des usagers du Centre d'hébergement Champlain-Jean-Louis-Lapierre depuis 2018.

Profil DI/TSA/DP

Violaine Héon est la directrice générale du Regroupement des organismes en DI-TSA de la Mauricie depuis 2018. Elle a une formation en histoire et un baccalauréat de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a également travaillé comme coordonnatrice de projet pour la Ville de Shawinigan et agente de développement culturel pour Culture Shawinigan. Madame Héon est impliquée dans divers conseils d'administration et a co-écrit un livre sur Shawinigan.

Profil santé mentale

Michel Fournier a une formation en mécanique industrielle et de construction, ainsi qu'en technique du génie civil et informatique. Michel a également une expérience en menuiserie, en plomberie et en électricité. Il a aussi suivi des cours de pompier volontaire, garde-feu et sécurité générale en chantier de construction. Monsieur Fournier est président du comité des usagers multiprogramme (CUMP) Côte-Nord depuis 2006. Il est de plus président du comité d'usagers des centres intégrés (CUCI) de la Côte-Nord depuis 2015.

Profil jeunesse

Sylvain Patrick-Aboly est membre du Comité des usagers mission jeunesse depuis plus de deux ans. Il est affilié au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Monsieur Patrick-Aboly en est actuellement à son troisième mandat comme président du comité des usagers de la Capitale-Nationale.

Candidats des associations nationales

Conseil de la protection des malades (CPM)

Claire Morin est une spécialiste en ressources humaines avec une vaste expérience, notamment en tant que représentante des employeurs dans les universités et chasseuse de tête. Elle a également été impliquée dans plusieurs activités bénévoles, notamment en tant que vice-présidente et présidente du comité des usagers de l'hôpital de Chicoutimi, et a contribué à la création de la première école des métiers de l'aéronautique au Québec. Son engagement dans le bénévolat s'étend sur plus de 10 ans dans divers rôles et elle a également des qualifications académiques en gestion de personnel et en relations industrielles. Madame Morin est membre du CA du CPM depuis 7 ans.

Alliance des patients pour la santé (APS)

Jérôme Di Giovanni possède une formation universitaire en sciences politiques et en sociologie. Il a plus de 25 ans d'implication dans des organismes communautaires et une expérience significative dans la promotion de l'égalité en emploi et l'insertion professionnelle pour les personnes issues des communautés ethnoculturelles. Monsieur Di Giovanni est président de l'APS depuis une dizaine d'années.

Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU)

Michel Vaillancourt présente un profil avec une formation interdisciplinaire en administration des services de santé, soins infirmiers et réadaptation. Michel Vaillancourt a acquis une vaste expérience de travail en gestion et en conseil dans les soins de longue durée et les milieux de vie substituts. Monsieur Vaillancourt est membre du CA du CRPU.

Candidat qui exerce des responsabilités de direction sous l'autorité immédiate du président et chef de la direction

Patrick Thierry Grenier est chef du bureau de la PCD, des affaires juridiques et de la gouvernance à Santé Québec depuis 2024. Ayant œuvré dans la fonction publique depuis ses débuts, il détient notamment une licence en droit civil de l'Université d'Ottawa, un diplôme de deuxième cycle de l'École nationale d'administration publique (ENAP), en plus d'être titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université Laval. Depuis 2014, il a occupé diverses fonctions en tant qu'administrateur d'État, dont celle de sous-ministre adjoint au développement et partenariats de Services Québec et de sous-ministre associé aux orientations, à l'accès à la justice et à la performance au ministère de la Justice. Il a été sous-ministre adjoint aux politiques et aux programmes au sein du ministère de la Famille.

