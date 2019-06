Santé psychologique des avocats - Le Barreau du Québec veut accroître les ressources pour aider ses membres

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec a pris connaissance des résultats de l'Étude des déterminants de la santé psychologique au travail chez les avocat(e)s québécois(es) - PHASE II - 2017-2019, une recherche menée par une équipe du Département de management et gestion des ressources humaines de l'Université de Sherbrooke. Plus de 2 500 membres de l'Ordre ont répondu à un sondage aux fins de cette Étude, lequel portait sur trois indicateurs : la détresse psychologique, l'épuisement (burnout) et le bien-être.

« Nous prenons très au sérieux la santé psychologique des avocates et des avocats du Québec et leur bien-être au travail. Les résultats de cette étude aideront le Barreau à préciser et à accroître son offre de soutien à ses membres », déclare le bâtonnier du Québec Paul-Matthieu Grondin. « Nous souhaitons encourager la discussion et la sensibilisation au sein de la communauté juridique et nous avons l'intention de mettre en place des mesures concrètes pour proposer davantage de ressources, et aussi pour faire connaître celles qui sont déjà disponibles », explique-t-il. Parmi ces ressources déjà existantes, mentionnons le Programme d'aide aux membres du Barreau (PAMBA), une formation en ligne portant sur le stress et l'épuisement professionnel, un guide sur la conciliation travail-vie personnelle et des visites d'accompagnement professionnel en début de carrière.

Le Barreau du Québec entamera une réflexion en profondeur pour développer d'autres mesures. L'Ordre a notamment l'intention de mettre sur pied un groupe de travail pour proposer des actions concrètes susceptibles d'améliorer la situation. Le Barreau entend par ailleurs augmenter de 26 $ à 35 $ la cotisation au Programme d'aide aux membres du Barreau (PAMBA) et développer une formation en ligne gratuite qui sera proposée dès l'automne 2019.

L'Étude met notamment en lumière le fait que la détresse psychologique n'est pas une maladie, mais plutôt un ensemble de symptômes qui agissent comme un signal d'alarme lorsqu'une personne éprouve de la difficulté à s'ajuster aux stresseurs auxquels elle est exposée. « Voilà l'un des défis que nous souhaitons relever, soit proposer des ressources et des outils à nos membres pour dépister rapidement de tels symptômes afin de les aider ensuite à y remédier », conclut le bâtonnier Grondin.

Pour consulter les faits saillants de l'Étude des déterminants de la santé psychologique au travail chez les avocat(e)s québécois(es) - PHASE II - 2017-2019, cliquez ici.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel de près de 27 500 avocats et avocates. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs. Afin d'assurer la protection du public, le Barreau du Québec surveille l'exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, valorise la profession et soutient ses membres dans l'exercice du droit.

SOURCE Barreau du Québec

Renseignements: Martine Meilleur, coordonnatrice, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou medias@barreau.qc.ca

