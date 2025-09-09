De nouveaux services mobiles d'imagerie améliorent l'accès aux soins de santé dans ce quartier, où la clinique mobile Kilala Lelum a récemment enregistré plus de 50 000 consultations.

VANCOUVER, BC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux services mobiles d'imagerie à bord de la clinique de santé mobile Kilala Lelum propulsée par TELUS Santé. Ces services visent à assurer des soins plus rapides et accessibles aux patients mal desservis du quartier Downtown Eastside de Vancouver. Les personnes sans abri se heurtent à de multiples obstacles en matière d'accès aux soins de santé. Elles ne bénéficient notamment que d'un accès limité à des médecins prestataires de soins primaires et sont confrontées à des temps d'attente plus longs pour accéder aux services courants, comme ceux d'imagerie ultrasonique. Conséquence : plus de 93 % de ces personnes se présentent souvent aux urgences pour des situations non critiques.

« À TELUS, nous estimons que les soins de santé devraient être accessibles à toute personne, où qu'elle vive et quelle que soit sa situation », a déclaré Chris Engst, vice-président, Solutions de santé grand public. « C'est un honneur de soutenir des organisations qui, comme Kilala Lelum, connaissent vraiment leur collectivité et ont su forger avec elle un véritable lien de confiance au fil des ans. Grâce à la technologie de TELUS ainsi qu'à l'expertise clinique des organisations de ce type et à leurs relations avec les collectivités, nous sommes en mesure de changer les choses durablement et de bâtir des collectivités plus saines. »

La présence d'un appareil ultrasonique à bord de la clinique mobile Kilala Lelum permettra de combler les lacunes observées. Elle permettra en effet de connaître immédiatement les résultats des tests diagnostiques effectués et de décider plus rapidement des traitements appropriés sans que d'autres rendez-vous s'imposent. Propulsé par TELUS, cet appareil ultrasonique se connecte directement à une application pour téléphone intelligent permettant l'affichage à l'écran des résultats des examens ultrasoniques. Cette nouvelle technologie permettra à l'équipe de la clinique mobile de diagnostiquer un large éventail de maladies potentiellement mortelles et d'assurer le suivi des problèmes courants en matière, par exemple, de circulation sanguine et d'évolution des plaies. Elle permettra aussi de déterminer si les patients doivent ou non se rendre aux urgences afin d'éviter qu'ils s'y rendent inutilement et d'alléger la pression sur le système de soins de santé.

La clinique mobile Kilala Lelum propulsée par TELUS Santé a récemment enregistré plus de 50 000 consultations. Pour souligner cette étape importante en matière de nouveaux services d'imagerie, un événement est prévu à la Lu'ma Native Housing Society, l'un des lieux où la clinique fait halte chaque semaine. Le personnel de Kilala Lelum sera sur place pour proposer une démonstration de ses services mobiles d'imagerie ultrasonique améliorés aux patients présents à son bord, tandis que des bénévoles de TELUS et le personnel de la Lu'ma Native Housing Society offriront un soutien nutritionnel sous forme de repas sains destinés à la collectivité. Cette initiative illustre bien les capacités accrues de la clinique Kilala Lelum en matière de diagnostic découlant de la technologie ultrasonique mobile précitée. Celle-ci contribuera à améliorer les résultats de santé au sein du quartier Downtown Eastside de Vancouver.

Prestataire de soins depuis 2021, la clinique mobile Kilala Lelum est devenue pour la collectivité autochtone de Vancouver une ressource essentielle qui propose des soins de santé primaires et des services dans un cadre culturel autochtone directement aux personnes qui en ont le plus besoin.

« Grâce au soutien de Santé pour l'avenir de TELUS, nous pouvons désormais proposer une technologie de diagnostic évoluée directement à nos patients au sein même de leur collectivité », a précisé Leah Walker, directrice générale de Kilala Lelum. « Les plus de 50 000 consultations que nous avons récemment enregistrées témoignent de la confiance que nous accorde la collectivité. Notre présence au sein de celle-ci nous permet de déceler plus précocement les problèmes de santé et de prodiguer les soins appropriés en temps opportun. »

Pour en savoir plus sur Santé pour l'avenir de TELUS, consultez telus.com/santepourlavenir .

À propos de Santé pour l'avenir de TELUS

Depuis 2014, grâce à la puissance de la technologie, le programme Santé pour l'avenir de TELUS permet aux personnes mal desservies d'accéder aux soins médicaux et de santé mentale dont elles ont besoin. Grâce à un investissement annoncé de 16 millions de dollars d'ici 2027, les cliniques mobiles Santé pour l'avenir de TELUS ont déjà, depuis leur création, enregistré plus de 300 000 consultations au sein de 27 collectivités canadiennes. Dotées de la technologie de TELUS en matière de dossiers médicaux électroniques, connectées au réseau mobile de TELUS et se faisant un devoir de faire preuve de compassion, les cliniques mobiles de TELUS Santé offrent des soins de santé primaires essentiels aux personnes sans abri. Le programme épaule également les aidants marginalisés en leur donnant accès à des séances de consultation gratuites dans le cadre de Mes Soins TELUS Santé. De plus, il aide les aînés à faible revenu à être plus autonomes et à avoir l'esprit tranquille, en leur permettant d'accéder à moindre coût aux services Alerte Médicale TELUS Santé. Pour en savoir plus sur Santé pour l'avenir de TELUS, consultez telus.com/santepourlavenir .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T) (NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications. Chef de file mondial, elle œuvre dans plus de 45 pays et affiche des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars ainsi que plus de 20 millions de connexions clients grâce à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. Nous sommes déterminés à exploiter le potentiel de notre technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de plus de 150 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,8 milliard de dollars par des dons d'argent et de temps, des contributions en nature et divers programmes, effectuant notamment 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Bâtissons l'avenir de notre pays.

Pour en savoir plus, consultez telus.com ou suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

À propos de Kilala Lelum

Kilala Lelum est un organisme de santé autochtone sans but lucratif qui exerce ses activités dans le centre-ville de Vancouver depuis 2018. L'action du Kilala Lelum Health Centre repose sur une équipe de soins primaires interprofessionnelle composée de médecins de famille, d'infirmiers praticiens, d'infirmiers, de conseillers, de travailleurs sociaux, de travailleurs de proximité, de nutritionnistes, de travailleurs en santé communautaire, d'aînés autochtones et de travailleurs culturels autochtones. Son mandat consiste à fournir des soins adaptés sur le plan culturel et efficaces aux patients de toutes les nations autochtones. Il consiste plus précisément à répondre aux appels à l'action 19 à 23 lancés par la Commission de vérité et réconciliation au profit de la santé ainsi qu'à reconnaître, à respecter et à répondre aux besoins de santé distincts des Métis, des Inuits, des membres des Premières Nations et des peuples autochtones hors réserves. Pour en savoir plus, consultez https://kilalalelum.ca/ .

À propos de la Lu'ma Native Housing Society

Constituée en 1980, la Lu'ma Native Housing Society a évolué depuis pour offrir un large éventail de services qui améliorent les déterminants sociaux de la santé. Lu'ma a développé, possède et gère plus de 1 250 logements abordables. Elle propose un large éventail de programmes, de services et d'initiatives visant à atténuer la pauvreté, à améliorer la santé globale de la collectivité autochtone urbaine et à répondre aux besoins évolutifs des peuples autochtones. Ses sociétés sœurs comprennent le Lu'ma Medical Centre, l'Aboriginal Patients' Lodge, Community Voice Mail, l'Aboriginal Children's Village, l'Aboriginal Youth Mentorship Program, Indigicare Medicines, Aboriginal Land Trust et First Funds Society. Pour en savoir plus, consultez https://www.lnhs.ca/ .

