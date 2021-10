Santé mondiale et économie mondiale : Le premier ministre conclut une première journée fructueuse au Sommet des dirigeants du G20 en Italie

ROME, Italie, le 30 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa première journée au Sommet des dirigeants du G20 à Rome, en Italie. Sous la présidence de l'Italie, le Sommet du G20 de cette année est axé sur l'économie mondiale et la santé mondiale, les changements climatiques et l'environnement ainsi que le développement durable.

Durant la première journée du Sommet, le premier ministre Trudeau a continué de plaider pour la mise en place d'une action collective et ambitieuse du G20 en matière de lutte contre les pandémies, notamment en assurant aux pays du monde entier un accès équitable aux vaccins. Personne n'est protégé de la COVID-19 tant que tout le monde ne l'est pas, et c'est pourquoi le Canada reste déterminé à appuyer une réponse mondiale vigoureuse. Le Canada continuera de travailler pour l'accessibilité des vaccins en investissant dans le Mécanisme d'accès mondial au vaccin contre la COVID-19 (COVAX) et en faisant don de doses de vaccin excédentaires.

Dans le cadre de cet engagement, le premier ministre a annoncé que le Canada donnera au total l'équivalent d'au moins 200 millions de doses au Mécanisme COVAX d'ici la fin de 2022. Cela inclut un engagement immédiat à accorder jusqu'à 10 millions de doses du vaccin de Moderna. Le Canada continuera de prioriser le partage des doses excédentaires par l'entremise du Mécanisme COVAX pour faire en sorte que les vaccins parviennent à ceux qui en ont le plus besoin.

Le Canada travaille également avec des partenaires internationaux pour éliminer les obstacles à l'accès équitable aux vaccins en améliorant la capacité mondiale de les fabriquer. Lors du Sommet, le premier ministre a annoncé un investissement pouvant aller jusqu'à 15 millions de dollars, destiné aux partenaires du groupe de travail sur la fabrication de COVAX pour soutenir l'établissement du centre de transfert de technologies en Afrique du Sud. Cette initiative contribuera à renforcer les capacités d'élaborer et de produire des technologies et des vaccins à ARNm dans la région.

Avec une contribution actuelle de plus de 1,3 milliard de dollars, le Canada a également fait des investissements importants pour s'assurer que les vaccins, les thérapies et les diagnostics relatifs à la COVID-19 sont disponibles dans le monde entier grâce au Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT). Cela comprend l'engagement d'un financement de l'Accélérateur ACT de 70 millions de dollars non alloués auparavant pour la distribution et la livraison de vaccins et de diagnostics COVID-19 par l'intermédiaire des partenaires actuels de l'Accélérateur ACT. Le premier ministre a également confirmé l'adhésion du Canada à un engagement du G20 en matière de préparation aux pandémies, notamment par la création d'un groupe de travail conjoint du G20 sur les finances et la santé.

Le premier ministre a réaffirmé la volonté du Canada à appuyer la reprise économique mondiale après la pandémie, notamment par des mesures d'allègement de la dette inclusives et transparentes et des modes de financement innovateurs. Il a annoncé que le Canada canalisera 3,7 milliards de dollars, ou 20 %, de ses droits de tirage spéciaux (DTS) nouvellement alloués par le Fonds monétaire international (FMI) pour soutenir les pays à faible revenu et les autres pays vulnérables. Dans le cadre de cet engagement, le premier ministre a annoncé qu'une somme d'environ 982 millions de dollars serait versée au Fonds de fiducie pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC).

Durant le Sommet, le premier ministre a également assisté à un événement axé sur le soutien aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises appartenant à des femmes. La pandémie de COVID-19 a exposé et amplifié les écarts entre les sexes qui existent dans nos sociétés. Elle a également eu de graves répercussions sur les entrepreneurs et les propriétaires de petites et moyennes entreprises. L'autonomisation économique des femmes est d'une importance primordiale pour le Canada. C'est pourquoi nous avons dirigé les efforts visant à développer le réseau EMPOWER du G20 et continuons d'en assurer la coprésidence. Il s'agit d'une initiative importante qui prévoit accélérer le leadership et la représentation des femmes dans le secteur privé. Le Canada continuera à soutenir et à faire progresser les dossiers qui favorisent l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans le monde.

Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons bâtir un avenir meilleur, où personne ne sera laissé pour compte. Le Canada continuera de collaborer étroitement avec ses partenaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du G20, afin de contribuer à la lutte mondiale contre le COVID-19 et d'assurer une relance mondiale qui garantira des emplois et de la croissance pour tout le monde.

« Nous savons que pour mettre fin à la pandémie chez nous, nous devons chercher à y mettre fin partout. De concert avec nos partenaires du G20, le Canada poursuivra la tâche de terminer la lutte mondiale contre la COVID-19, d'assurer un accès équitable au vaccin partout dans le monde, et de bâtir un avenir plus sain et plus sûr pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il s'agit de la septième participation du premier ministre Trudeau au Sommet du G20.

L'Italie assume la présidence du G20 en 2021, et l'Indonésie l'assumera en 2022.

, au Japon, et établie pendant la présidence du G20 par l'Arabie saoudite. Elle compte 28 membres, dont des pays du G20 et des pays invités, ainsi que l'Union européenne. L'initiative réunit plus de 60 chefs d'entreprise et représentants gouvernementaux dans le but de créer des partenariats pour accélérer les efforts visant à faciliter l'autonomisation des femmes et leur accès à des postes de direction dans le secteur privé. Le droit de tirage spécial est un actif de réserve international créé par le FMI pour compléter les réserves officielles des pays membres. La valeur du DTS est évaluée par rapport à un panier de monnaies, à savoir le dollar américain, l'euro, le yuan chinois, le yen japonais et la livre britannique.

La contribution du Canada au FRPC comprend une subvention de 61 millions de DTS, ce qui équivaut à environ 107 millions de dollars, ainsi qu'un nouvel engagement de prêt de 500 millions de DTS, ce qui équivaut à environ 875 millions de dollars.

