Santé mentale - Québec prolonge d'un an les mesures de son Plan d'action interministériel en santé mentale

QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Afin de permettre au réseau de la santé et des services sociaux ainsi qu'aux organismes communautaires et aux ministères concernés de poursuivre et de consolider leurs activités, la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, annonce aujourd'hui que les actions inscrites au Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 : S'unir pour un mieux-être collectif (PAISM), qui devaient initialement prendre fin le 31 mars 2026, seront prolongées d'une année.

Cette prolongation permettra d'assurer que les personnes qui en ont besoin puissent continuer à bénéficier des services offerts, et que les partenaires du gouvernement puissent poursuivre leurs initiatives. À cet effet, les sommes allouées à ces actions demeurent disponibles pendant la prochaine année. Elles s'inscrivent d'ailleurs dans un cadre de dépenses en santé mentale dépassant 2 milliards $ en 2025-2026.

Parallèlement, le gouvernement a déjà entrepris les travaux afin de mettre à jour les orientations en matière de santé mentale, notamment par l'entremise d'un nouveau plan d'action. L'objectif est d'améliorer et d'adapter les actions aux réalités du terrain afin de mieux répondre aux besoins des personnes vivant avec un trouble de santé mentale ou des symptômes associés. Ainsi, le réseau de la santé et des services sociaux et ses partenaires, les organismes communautaires, les experts et expertes et les personnes concernées et leurs proches seront mis à contribution pour bien cibler les prochaines priorités. La santé mentale pouvant présenter des enjeux complexes et transversaux, la collaboration de tous les acteurs concernés est indispensable.

Citations :

« Un travail de fond est déjà en cours, avec l'ensemble de nos partenaires, pour mettre en place de nouvelles orientations en matière de santé mentale. En prolongeant notre plan d'action, nous nous assurons que les personnes vivant avec des enjeux de santé mentale puissent recevoir le soutien nécessaire sans interruption au cours de la prochaine année, tout en accordant le temps nécessaire aux équipes techniques afin qu'elles puissent adapter le nouveau plan à la lumière des réalités du terrain. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Un financement de près de 290 millions $ a été investi annuellement depuis le début du PAISM. Au total, 42 actions, réparties sur 7 axes, sont reconduites ou pérennisées. Cette prolongation mobilise 10 ministères et plusieurs organismes.

En octobre 2022, le gouvernement a lancé le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 : S'unir pour un mieux-être collectif, qui s'accompagnait alors d'investissements de plus de 1 milliard $ sur cinq ans, dont près de 419 millions $ en nouveaux investissements, pour répondre aux besoins de la population.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Renseignements : Emmanuella S. Proulx, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Cellulaire : 367 990-1882