SANTÉ MENTALE : L'APRÈS-PANDÉMIE ET LA NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL POSENT ENCORE DES DÉFIS POUR LES PME ET LEURS EMPLOYÉS

MONTRÉAL, le 29 juin 2023 /CNW Telbec/ - D'après les résultats d'une toute récente enquête menée par la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail (Université Laval), 49 % des employés de PME au Canada vivraient avec au moins une difficulté de santé mentale ou de dépendance autorapportée. Il s'agirait d'une légère baisse comparativement à la première édition de l'enquête réalisée l'an dernier (55 %). Pour l'organisme Relief et le Conseil du patronat du Québec (CPQ) , la situation demeure tout de même préoccupante. Elle met en lumière la nécessité d'apporter le soutien approprié aux employeurs et à leurs employés.

Une détresse psychologique inquiétante chez les jeunes

Parmi les constats de l'enquête, celle-ci révèle que les signaux sont au rouge, surtout pour les jeunes travailleurs. Chez les 18 à 24 ans, ils sont plus nombreux à ressentir des symptômes d'insomnie (24,3 %), d'anxiété (26,5 %) et de dépression (25,9 %) atteignant une sévérité qui indique la présence d'un trouble de santé mentale.

Les résultats suggèrent que malgré l'assouplissement des mesures sanitaires liées à la pandémie et la fin de la situation de crise sanitaire depuis 2022, les difficultés de santé mentale persistent.

« Il est primordial de faire connaître les solutions qui existent déjà et qui auraient intérêt à être mises de l'avant par les entreprises, telles que celles proposées dans le programme Relief Affaires », ajoute M. Jean-Rémy Provost, directeur général de Relief.

La pénurie de main-d'œuvre, un facteur aggravant

« Au Québec, c'est en moyenne 30 personnes sur 1000 qui s'absentent du travail par semaine en raison de leur santé psychologique. Notre gouvernement prend la santé psychologique très au sérieux et investit depuis plusieurs années dans le déploiement de mesures destinées à soutenir la santé psychologique des travailleurs. D'ailleurs, la CNESST a rendu disponibles plusieurs outils d'identification et de sensibilisation, a procédé à l'ajout de conseillers et renforcé le travail des inspecteurs sur le terrain. Je suis heureux de voir que les employeurs se mobilisent afin d'améliorer la protection et faire la promotion de la santé psychologique au sein de leurs organisations.», déclare le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet.

« On doit prendre acte du fait qu'une personne sur deux souffre d'un problème de santé mentale. Ces problèmes affectent la qualité de vie des personnes qui en souffrent ainsi que leurs proches. Nous devons tous nous mobiliser pour en faire plus afin d'améliorer la situation. Je suis heureux de constater que 64 % des employés estiment que leur employeur considère que la santé psychologique est aussi importante que la productivité. Mais nous pouvons faire mieux et c'est avec des solutions concrètes comme celle de Relief Affaires que nous allons pouvoir encore plus mobiliser le monde du travail québécois », explique M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le travail hybride : le rôle central de l'employeur

L'enquête démontre aussi que la nouvelle organisation du travail demande encore des ajustements. En effet, les données révèlent des messages nuancés quant aux effets complexes du télétravail et du travail hybride, une formule qui gagne en popularité, sur la santé mentale. D'un côté, les répondants qui passent davantage de temps en télétravail rapportent ressentir plus de reconnaissance au travail, un meilleur soutien et un environnement qui leur est relativement favorable. De l'autre côté, les travailleurs qui sont en mode hybride sont plus à risque de rapporter des symptômes reliés à la dépression ou à l'anxiété.

Dans ce nouveau contexte, les pratiques d'autogestion ont ainsi toute leur pertinence. Voici quelques bonnes pratiques à mettre de l'avant au sein des organisations :

Poursuivre les efforts de déstigmatisation des enjeux de santé mentale et la promotion des ressources de soutien (par ex., programme d'aide aux employés, ateliers d'autogestion, etc.) disponibles;

Prôner le soutien des superviseurs qui agit comme un « facteur protecteur », particulièrement pour les télétravailleurs;

Permettre aux employés de s'approprier un espace de travail;

Consulter les jeunes employés de PME, qui semblent faire face à davantage de défis de santé mentale afin de mieux saisir comment les organisations pourraient mieux les soutenir dans les contextes qui leur sont propres.

L'enquête a été menée par la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail propulsée par Beneva à l'Université Laval auprès de 2 500 employés de PME au Québec et dans le reste du Canada à l'hiver 2023. Il est possible de consulter l'ensemble des résultats ici .

À propos de Relief

Organisme à but non lucratif, Relief œuvre depuis 32 ans auprès des personnes vivant avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité et leurs proches. Relief offre également un service de soutien aux entreprises basées au Québec et ailleurs au Canada afin de les appuyer dans la création d'un environnement de travail sain, équilibré et sécuritaire en matière de santé mentale.

À propos du CPQ

Le CPQ représente et défend les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles œuvrant dans tous les secteurs d'activités, et ce dans toutes les régions du Québec. Il intervient auprès des pouvoirs publics, des agents de la vie économique et de l'opinion publique afin de promouvoir un environnement d'affaires propice à la prospérité et à un développement économique responsable en Amérique du Nord et dans l'espace francophone.

À propos de la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail

Grâce à la réalisation d'activités de recherche, de réseautage et de mobilisation des connaissances, la Chaire, qui fait partie de l'Université Laval, favorise le développement des connaissances scientifiques sur l'autogestion, la santé mentale et la saine performance au travail et sur des façons de les soutenir. La Chaire a été rendue possible grâce au soutien financier de Relief et de Beneva, qui y consacrent respectivement 1 M$ sur 5 ans.

