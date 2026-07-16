Écrans et jeunes - Le gouvernement poursuit la mise en œuvre des recommandations de la Commission spéciale

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- À la suite des travaux de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ), le gouvernement du Québec poursuit la mise en œuvre d'actions concrètes pour soutenir les jeunes et leurs familles, renforcer les connaissances scientifiques et promouvoir une utilisation équilibrée des écrans auprès des jeunes.

Une nouvelle initiative pour soutenir les parents

Afin de renforcer les efforts déjà en cours, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confié à l'organisme Capsana le mandat de mettre en œuvre une nouvelle initiative destinée principalement aux parents d'enfants de 0 à 12 ans. Prévue jusqu'à la fin de 2028, cette initiative comprendra notamment une plateforme Web interactive proposant des outils pratiques et personnalisables. Grâce à une série de courts questionnaires, les parents pourront réfléchir à leurs habitudes numériques et obtenir des recommandations adaptées à leur réalité familiale et à l'âge de leurs enfants.

Des outils destinés aux acteurs des milieux scolaire, communautaire et de la santé et des services sociaux seront également développés afin de renforcer les actions menées auprès des familles. Fondée sur les données probantes et les recommandations d'expertes et d'experts québécois, cette initiative vise à prévenir les effets de l'hyperconnectivité sur la santé et le développement des jeunes, notamment en matière de santé mentale, de sommeil, de vision et d'activité physique.

Des recommandations déjà en action en santé et services sociaux

Le MSSS contribue activement à la réalisation de plusieurs recommandations de la CSESJ, notamment dans le cadre du Programme national de santé publique 2025-2035 et de la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035.

L'action gouvernementale s'appuie sur plusieurs leviers complémentaires afin de mieux comprendre les effets des écrans sur la santé et le développement des jeunes, de soutenir les familles ainsi que de favoriser une utilisation équilibrée des écrans.

Parmi les actions en cours figurent les travaux de veille scientifique et de production de connaissances réalisés par l'Institut national de santé publique du Québec, incluant un comité d'experts et d'expertes visant à soutenir l'encadrement des jeux et des applications destinés aux jeunes. Le gouvernement soutient également un programme de recherche sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes dans le cadre des Actions concertées du Fonds de recherche du Québec.

Une campagne gouvernementale de sensibilisation, des initiatives de soutien aux familles et aux jeunes ainsi que le déploiement d'outils et de programmes pour les milieux scolaire, communautaire et de la santé et des services sociaux viennent compléter ces interventions.

Du côté de l'éducation

Le ministère de l'Éducation (MEQ) s'engage concrètement dans le suivi des recommandations de la CSESJ par la réalisation de mesures concrètes pour son réseau. L'interdiction d'usage du cellulaire, des écouteurs et d'autres appareils mobiles personnels par les élèves autant sur les terrains et dans les bâtiments de l'école qu'à l'extérieur de ceux-ci lors d'activités scolaires, en vigueur depuis la rentrée 2025, a eu plusieurs effets bénéfiques qui sont rapportés par les milieux scolaires, notamment une amélioration de l'attention en classe et de la socialisation.

Le MEQ a également actualisé le Cadre de référence de la compétence numérique pour favoriser un usage confiant, critique, créatif, responsable et durable du numérique en contexte éducatif et professionnel. En parallèle, des notions relatives à la compétence numérique sont intégrées dans le programme Culture et citoyenneté québécoise enseigné dans les écoles depuis l'année scolaire 2024-2025 ainsi que dans les programmes actualisés de français, langue d'enseignement du primaire et du secondaire qui seront implantés à la rentrée 2027-2028.

Pour permettre à l'ensemble des élèves du Québec d'avoir un minimum d'acquis en matière de numérique et de les préparer aux défis de demain, des contenus pour le développement de la compétence numérique seront également mis en place à la rentrée 2026-2027 pour le primaire et à la rentrée 2027-2028 pour le secondaire, sur une base volontaire d'abord. Ils deviendront obligatoires en 2028-2029.

Citations :

« Les écrans font désormais partie du quotidien des jeunes, mais ils ne doivent jamais remplacer le sommeil, l'activité physique, les interactions sociales ou le temps passé en famille. C'est pourquoi nous agissons sur plusieurs fronts à la fois : en développant les connaissances scientifiques, en sensibilisant la population et en offrant des outils concrets aux parents et aux intervenants et intervenantes. Notre priorité est d'aider les jeunes à développer leurs compétences et à adopter des habitudes numériques équilibrées. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Comme tout le monde, nous sommes aussi préoccupés par la place qu'occupent les écrans dans la vie des jeunes. Ils doivent être utilisés avec jugement. L'école a toutefois un rôle à jouer dans la préparation des élèves au monde de demain. C'est pourquoi l'initiation aux outils numériques demeure présente dans leur cheminement scolaire. Nous continuons de surveiller la situation de près. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

« Pendant les travaux de la Commission spéciale, nous avons entendu des jeunes, des parents, des chercheurs et des chercheuses et des intervenants et des intervenantes de partout au Québec. Les constats étaient clairs : nous devons mieux accompagner les familles et favoriser une utilisation équilibrée des écrans. Je me réjouis de voir aujourd'hui se concrétiser plusieurs recommandations qui permettront d'agir concrètement, au bénéfice des jeunes. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme et présidente de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ)

« Lorsque nous avons déposé le rapport de la Commission spéciale, nous voulions proposer des solutions concrètes et durables pour mieux accompagner les jeunes et leurs familles dans un monde de plus en plus numérique. Aujourd'hui, mes collègues et moi sommes fiers de constater que ce travail continue de porter ses fruits. Les mesures annoncées démontrent notre volonté commune d'aller encore plus loin pour soutenir les parents, renforcer les connaissances et favoriser une utilisation équilibrée des écrans chez les jeunes. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière et membre de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ)

« Chez Capsana, nous croyons qu'une relation plus équilibrée avec les écrans peut faire une réelle différence dans la santé et le bien-être des familles. Depuis plusieurs années, nous contribuons à faire avancer les connaissances et à sensibiliser la population aux conséquences du numérique dans le quotidien. Avec cette nouvelle initiative, nous voulons outiller concrètement les parents afin de les aider à poser des gestes simples, réalistes et adaptés à leur réalité familiale. »

Guy Desrosiers, président-directeur général de Capsana

Faits saillants :

L'initiative confiée à Capsana prévoit également la tenue d'un rendez-vous annuel de mobilisation visant à accompagner les familles québécoises dans la gestion de l'usage des écrans et l'adoption de saines habitudes numériques.

Les initiatives de soutien aux familles et aux jeunes sont réalisées en collaboration avec plusieurs partenaires, dont Capsana, le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne (CIEL), la Maison Jean Lapointe, la Fondation des Gardiens virtuels, la Fondation Monique-Fitz-Back et l'Université Laval.

Soulignons que les actions menées par le MSSS contribuent notamment à la mise en œuvre de 18 recommandations de la CSESJ, tout en répondant à d'autres recommandations.

Les actions concrètes en place ou en développement par le MEQ quant à la place des écrans à l'école s'inscrivent en cohérence avec 23 recommandations de la CSESJ.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Sources : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584, Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, 819 383-6625, [email protected]